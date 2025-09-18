Hva er Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Renta Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Renta Network (RENTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Renta Network (RENTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Renta Network.

Renta Network (RENTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Renta Network (RENTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RENTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Renta Network (RENTA)

Leter du etter hvordan du kjøperRenta Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Renta Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Renta Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Renta Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Renta Network Hvor mye er Renta Network (RENTA) verdt i dag? Live RENTA prisen i USD er 0.010482 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RENTA-til-USD-pris? $ 0.010482 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RENTA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Renta Network? Markedsverdien for RENTA er $ 4.35M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RENTA? Den sirkulerende forsyningen av RENTA er 414.97M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRENTA ? RENTA oppnådde en ATH-pris på 0.03602533850022218 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RENTA? RENTA så en ATL-pris på 0.003994700085988189 USD . Hva er handelsvolumet til RENTA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RENTA er $ 17.37K USD . Vil RENTA gå høyere i år? RENTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RENTA prisprognosen for en mer grundig analyse.

