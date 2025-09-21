Renta Network (RENTA)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Renta Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01046 $0.01046 $0.01046 0.00% USD Faktisk Prediksjon Renta Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Renta Network (RENTA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Renta Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01046 i 2025. Renta Network (RENTA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Renta Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010983 i 2026. Renta Network (RENTA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENTA for 2027 $ 0.011532 med en 10.25% vekstrate. Renta Network (RENTA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENTA for 2028 $ 0.012108 med en 15.76% vekstrate. Renta Network (RENTA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENTA for 2029 $ 0.012714 med en 21.55% vekstrate. Renta Network (RENTA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENTA for 2030 $ 0.013349 med en 27.63% vekstrate. Renta Network (RENTA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Renta Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021745. Renta Network (RENTA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Renta Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035421. År Pris Vekst 2025 $ 0.01046 0.00%

2026 $ 0.010983 5.00%

2027 $ 0.011532 10.25%

2028 $ 0.012108 15.76%

2029 $ 0.012714 21.55%

2030 $ 0.013349 27.63%

2031 $ 0.014017 34.01%

2032 $ 0.014718 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.015454 47.75%

2034 $ 0.016226 55.13%

2035 $ 0.017038 62.89%

2036 $ 0.017890 71.03%

2037 $ 0.018784 79.59%

2038 $ 0.019723 88.56%

2039 $ 0.020710 97.99%

2040 $ 0.021745 107.89% Vis mer Kortsiktig Renta Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.01046 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.010461 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.010470 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.010502 0.41% Renta Network (RENTA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for RENTA September 21, 2025(I dag) er $0.01046 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Renta Network (RENTA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for RENTA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.010461 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Renta Network (RENTA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for RENTA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.010470 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Renta Network (RENTA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for RENTA $0.010502 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Renta Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01046$ 0.01046 $ 0.01046 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Opplagsforsyning 414.97M 414.97M 414.97M Volum (24 timer) $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K Volum (24 timer) -- Den siste RENTA-prisen er $ 0.01046. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 25.60K. Videre har RENTA en sirkulerende forsyning på 414.97M og total markedsverdi på $ 4.34M. Se RENTA livepris

Renta Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Renta Network direktepris, er gjeldende pris for Renta Network 0.01046USD. Den sirkulerende forsyningen av Renta Network(RENTA) er 0.00 RENTA , som gir den en markedsverdi på $4.34M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000016 $ 0.010477 $ 0.010429

7 dager 0.00% $ 0.000044 $ 0.010532 $ 0.01038

30 dager -0.11% $ -0.001339 $ 0.012083 $ 0.01 24-timers ytelse De siste 24 timene har Renta Network vist en prisbevegelse på $-0.000016 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Renta Network handlet på en topp på $0.010532 og en bunn på $0.01038 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til RENTA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Renta Network opplevd en -0.11% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001339 av dens verdi. Dette indikerer at RENTA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Renta Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full RENTA prishistorikk

Hvordan fungerer Renta Network (RENTA) prisforutsigelsesmodul? Renta Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for RENTA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Renta Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for RENTA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Renta Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til RENTA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til RENTA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Renta Network.

Hvorfor er RENTA-prisforutsigelse viktig?

RENTA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i RENTA nå? I følge dine forutsigelser vil RENTA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for RENTA neste måned? I følge Renta Network (RENTA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte RENTA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 RENTA koste i 2026? Prisen på 1 Renta Network (RENTA) i dag er $0.01046 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil RENTA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på RENTA i 2027? Renta Network (RENTA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 RENTA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for RENTA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Renta Network (RENTA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for RENTA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Renta Network (RENTA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 RENTA koste i 2030? Prisen på 1 Renta Network (RENTA) i dag er $0.01046 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil RENTA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for RENTA i 2040? Renta Network (RENTA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 RENTA innen 2040. Registrer deg nå