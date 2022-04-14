Resistance Dog (REDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Resistance Dog (REDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Resistance Dog (REDO) Informasjon Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Offisiell nettside: https://redoton.com Teknisk dokument: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Kjøp REDO nå!

Resistance Dog (REDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Resistance Dog (REDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M All-time high: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 All-Time Low: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 Nåværende pris: $ 0.07966 $ 0.07966 $ 0.07966 Lær mer om Resistance Dog (REDO) pris

Resistance Dog (REDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Resistance Dog (REDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REDOs tokenomics, kan du utforske REDO tokenets livepris!

Resistance Dog (REDO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REDO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REDO nå!

REDO prisforutsigelse Vil du vite hvor REDO kan være på vei? Vår REDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REDO tokenets prisforutsigelse nå!

