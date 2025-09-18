Dagens Resistance Dog livepris er 0.07851 USD. Spor prisoppdateringer for REDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Resistance Dog livepris er 0.07851 USD. Spor prisoppdateringer for REDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Resistance Dog Logo

Resistance Dog Pris(REDO)

$0.07851
-2.05%1D
USD
Resistance Dog (REDO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:22:01 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) Prisinformasjon (USD)

24 timer lav
24 timer høy

+1.42%

-2.05%

-13.88%

-13.88%

Resistance Dog (REDO) sanntidsprisen er $ 0.07851. I løpet av de siste 24 timene har REDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07727 og et toppnivå på $ 0.08266, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REDO er $ 1.4238617918488574, mens den rekordlave prisen er $ 0.02596915379052476.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REDO endret seg med +1.42% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og -13.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resistance Dog (REDO) Markedsinformasjon

No.4070

0.00%

TONCOIN

Nåværende markedsverdi på Resistance Dog er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.68K. Den sirkulerende forsyningen på REDO er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.85M.

Resistance Dog (REDO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Resistance Dog for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0016431-2.05%
30 dager$ -0.04795-37.92%
60 dager$ +0.02478+46.11%
90 dager$ +0.02697+52.32%
Resistance Dog Prisendring i dag

I dag registrerte REDO en endring på $ -0.0016431 (-2.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Resistance Dog 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.04795 (-37.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Resistance Dog 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så REDO en endring på $ +0.02478 (+46.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Resistance Dog 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02697+52.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Resistance Dog (REDO)?

Sjekk ut Resistance Dog Prishistorikk-siden nå.

Hva er Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Resistance Dog investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk REDO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Resistance Dog på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Resistance Dog kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Resistance Dog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Resistance Dog (REDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Resistance Dog (REDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Resistance Dog.

Sjekk Resistance Dogprisprognosen nå!

Resistance Dog (REDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Resistance Dog (REDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Resistance Dog (REDO)

Leter du etter hvordan du kjøperResistance Dog? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Resistance Dog på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

REDO til lokale valutaer

1 Resistance Dog(REDO) til VND
2,065.99065
1 Resistance Dog(REDO) til AUD
A$0.1185501
1 Resistance Dog(REDO) til GBP
0.0580974
1 Resistance Dog(REDO) til EUR
0.0667335
1 Resistance Dog(REDO) til USD
$0.07851
1 Resistance Dog(REDO) til MYR
RM0.329742
1 Resistance Dog(REDO) til TRY
3.2487438
1 Resistance Dog(REDO) til JPY
¥11.54097
1 Resistance Dog(REDO) til ARS
ARS$115.7959692
1 Resistance Dog(REDO) til RUB
6.555585
1 Resistance Dog(REDO) til INR
6.9159459
1 Resistance Dog(REDO) til IDR
Rp1,308.4994766
1 Resistance Dog(REDO) til KRW
109.6502064
1 Resistance Dog(REDO) til PHP
4.4797806
1 Resistance Dog(REDO) til EGP
￡E.3.7810416
1 Resistance Dog(REDO) til BRL
R$0.4168881
1 Resistance Dog(REDO) til CAD
C$0.1075587
1 Resistance Dog(REDO) til BDT
9.5578074
1 Resistance Dog(REDO) til NGN
117.3536076
1 Resistance Dog(REDO) til COP
$306.6796875
1 Resistance Dog(REDO) til ZAR
R.1.3597932
1 Resistance Dog(REDO) til UAH
3.2440332
1 Resistance Dog(REDO) til TZS
T.Sh.194.3310924
1 Resistance Dog(REDO) til VES
Bs12.79713
1 Resistance Dog(REDO) til CLP
$74.97705
1 Resistance Dog(REDO) til PKR
Rs22.2842784
1 Resistance Dog(REDO) til KZT
42.5060991
1 Resistance Dog(REDO) til THB
฿2.4974031
1 Resistance Dog(REDO) til TWD
NT$2.3733573
1 Resistance Dog(REDO) til AED
د.إ0.2881317
1 Resistance Dog(REDO) til CHF
Fr0.0620229
1 Resistance Dog(REDO) til HKD
HK$0.6100227
1 Resistance Dog(REDO) til AMD
֏30.045777
1 Resistance Dog(REDO) til MAD
.د.م0.7081602
1 Resistance Dog(REDO) til MXN
$1.4437989
1 Resistance Dog(REDO) til SAR
ريال0.2944125
1 Resistance Dog(REDO) til ETB
Br11.2716807
1 Resistance Dog(REDO) til KES
KSh10.1419218
1 Resistance Dog(REDO) til JOD
د.أ0.05566359
1 Resistance Dog(REDO) til PLN
0.2842062
1 Resistance Dog(REDO) til RON
лв0.3383781
1 Resistance Dog(REDO) til SEK
kr0.7387791
1 Resistance Dog(REDO) til BGN
лв0.1303266
1 Resistance Dog(REDO) til HUF
Ft26.0825922
1 Resistance Dog(REDO) til CZK
1.6228017
1 Resistance Dog(REDO) til KWD
د.ك0.02394555
1 Resistance Dog(REDO) til ILS
0.2614383
1 Resistance Dog(REDO) til BOB
Bs0.5425041
1 Resistance Dog(REDO) til AZN
0.133467
1 Resistance Dog(REDO) til TJS
SM0.7348536
1 Resistance Dog(REDO) til GEL
0.211977
1 Resistance Dog(REDO) til AOA
Kz71.5673607
1 Resistance Dog(REDO) til BHD
.د.ب0.02959827
1 Resistance Dog(REDO) til BMD
$0.07851
1 Resistance Dog(REDO) til DKK
kr0.4985385
1 Resistance Dog(REDO) til HNL
L2.0577471
1 Resistance Dog(REDO) til MUR
3.5596434
1 Resistance Dog(REDO) til NAD
$1.3621485
1 Resistance Dog(REDO) til NOK
kr0.7803894
1 Resistance Dog(REDO) til NZD
$0.133467
1 Resistance Dog(REDO) til PAB
B/.0.07851
1 Resistance Dog(REDO) til PGK
K0.3281718
1 Resistance Dog(REDO) til QAR
ر.ق0.2849913
1 Resistance Dog(REDO) til RSD
дин.7.8305874
1 Resistance Dog(REDO) til UZS
soʻm969.2585517
1 Resistance Dog(REDO) til ALL
L6.4739346
1 Resistance Dog(REDO) til ANG
ƒ0.1405329
1 Resistance Dog(REDO) til AWG
ƒ0.141318
1 Resistance Dog(REDO) til BBD
$0.15702
1 Resistance Dog(REDO) til BAM
KM0.1303266
1 Resistance Dog(REDO) til BIF
Fr234.35235
1 Resistance Dog(REDO) til BND
$0.1004928
1 Resistance Dog(REDO) til BSD
$0.07851
1 Resistance Dog(REDO) til JMD
$12.5937891
1 Resistance Dog(REDO) til KHR
315.3008706
1 Resistance Dog(REDO) til KMF
Fr32.81718
1 Resistance Dog(REDO) til LAK
1,706.7390963
1 Resistance Dog(REDO) til LKR
Rs23.7477048
1 Resistance Dog(REDO) til MDL
L1.295415
1 Resistance Dog(REDO) til MGA
Ar347.3886927
1 Resistance Dog(REDO) til MOP
P0.6288651
1 Resistance Dog(REDO) til MVR
1.201203
1 Resistance Dog(REDO) til MWK
MK136.3019961
1 Resistance Dog(REDO) til MZN
MT5.016789
1 Resistance Dog(REDO) til NPR
Rs11.0636292
1 Resistance Dog(REDO) til PYG
560.71842
1 Resistance Dog(REDO) til RWF
Fr113.76099
1 Resistance Dog(REDO) til SBD
$0.643782
1 Resistance Dog(REDO) til SCR
1.1250483
1 Resistance Dog(REDO) til SRD
$2.9904459
1 Resistance Dog(REDO) til SVC
$0.6869625
1 Resistance Dog(REDO) til SZL
L1.3621485
1 Resistance Dog(REDO) til TMT
m0.274785
1 Resistance Dog(REDO) til TND
د.ت0.2284641
1 Resistance Dog(REDO) til TTD
$0.5315127
1 Resistance Dog(REDO) til UGX
Sh275.41308
1 Resistance Dog(REDO) til XAF
Fr43.80858
1 Resistance Dog(REDO) til XCD
$0.211977
1 Resistance Dog(REDO) til XOF
Fr43.80858
1 Resistance Dog(REDO) til XPF
Fr7.92951
1 Resistance Dog(REDO) til BWP
P1.0457532
1 Resistance Dog(REDO) til BZD
$0.1578051
1 Resistance Dog(REDO) til CVE
$7.3626678
1 Resistance Dog(REDO) til DJF
Fr13.89627
1 Resistance Dog(REDO) til DOP
$4.8691902
1 Resistance Dog(REDO) til DZD
د.ج10.1717556
1 Resistance Dog(REDO) til FJD
$0.1766475
1 Resistance Dog(REDO) til GNF
Fr682.64445
1 Resistance Dog(REDO) til GTQ
Q0.6013866
1 Resistance Dog(REDO) til GYD
$16.4313579
1 Resistance Dog(REDO) til ISK
kr9.49971

Resistance Dog Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Resistance Dog, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Resistance Dog nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Resistance Dog

Hvor mye er Resistance Dog (REDO) verdt i dag?
Live REDO prisen i USD er 0.07851 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REDO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REDO til USD er $ 0.07851. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Resistance Dog?
Markedsverdien for REDO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REDO?
Den sirkulerende forsyningen av REDO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREDO ?
REDO oppnådde en ATH-pris på 1.4238617918488574 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REDO?
REDO så en ATL-pris på 0.02596915379052476 USD.
Hva er handelsvolumet til REDO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REDO er $ 64.68K USD.
Vil REDO gå høyere i år?
REDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REDO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Resistance Dog (REDO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

