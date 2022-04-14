READY (READY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i READY (READY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

READY (READY) Informasjon READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge. Offisiell nettside: https://ready.cards/ Teknisk dokument: https://litepaper.bravoready.com/ready-litepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HKJHsYJHMVK5VRyHHk5GhvzY9tBAAtPvDkZfDH6RLDTd Kjøp READY nå!

READY (READY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for READY (READY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.82M $ 12.82M $ 12.82M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.82M $ 12.82M $ 12.82M All-time high: $ 0.059 $ 0.059 $ 0.059 All-Time Low: $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 Nåværende pris: $ 0.01282 $ 0.01282 $ 0.01282 Lær mer om READY (READY) pris

READY (READY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak READY (READY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet READY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange READY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår READYs tokenomics, kan du utforske READY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe READY Interessert i å legge til READY (READY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe READY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper READY på MEXC nå!

READY (READY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til READY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for READY nå!

READY prisforutsigelse Vil du vite hvor READY kan være på vei? Vår READY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se READY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!