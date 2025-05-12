READY

READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

No.937

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high 0.02386761115866373, 2025-09-18

Laveste pris 0.002047589934045938, 2025-05-12

SOL

IntroduksjonREADY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

Loading...