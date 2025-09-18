Hva er Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT (REACT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped REACT (REACT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REACT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped REACT Hvor mye er Wrapped REACT (REACT) verdt i dag? Live REACT prisen i USD er 0.0692 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende REACT-til-USD-pris? $ 0.0692 . Sjekk ut Den nåværende prisen på REACT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Wrapped REACT? Markedsverdien for REACT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av REACT? Den sirkulerende forsyningen av REACT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREACT ? REACT oppnådde en ATH-pris på 0.15256872692269793 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på REACT? REACT så en ATL-pris på 0.01737960734108853 USD . Hva er handelsvolumet til REACT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REACT er $ 20.40K USD . Vil REACT gå høyere i år? REACT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REACT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Wrapped REACT (REACT) Viktige bransjeoppdateringer

