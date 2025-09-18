Dagens Wrapped REACT livepris er 0.0692 USD. Spor prisoppdateringer for REACT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REACT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped REACT livepris er 0.0692 USD. Spor prisoppdateringer for REACT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REACT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped REACT Pris(REACT)

$0.0692
-2.09%1D
Wrapped REACT (REACT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:23:55 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) Prisinformasjon (USD)

$ 0.06734
$ 0.075
$ 0.06734
$ 0.075
$ 0.15256872692269793
$ 0.01737960734108853
-2.10%

-2.09%

-17.62%

-17.62%

Wrapped REACT (REACT) sanntidsprisen er $ 0.0692. I løpet av de siste 24 timene har REACT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06734 og et toppnivå på $ 0.075, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REACT er $ 0.15256872692269793, mens den rekordlave prisen er $ 0.01737960734108853.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REACT endret seg med -2.10% i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -17.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped REACT (REACT) Markedsinformasjon

No.3702

$ 0.00
$ 20.40K
$ 34.60M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

Nåværende markedsverdi på Wrapped REACT er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.40K. Den sirkulerende forsyningen på REACT er 0.00, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.60M.

Wrapped REACT (REACT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wrapped REACT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0014772-2.09%
30 dager$ -0.00103-1.47%
60 dager$ -0.00143-2.03%
90 dager$ +0.0592+592.00%
Wrapped REACT Prisendring i dag

I dag registrerte REACT en endring på $ -0.0014772 (-2.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wrapped REACT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00103 (-1.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wrapped REACT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så REACT en endring på $ -0.00143 (-2.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wrapped REACT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0592+592.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wrapped REACT (REACT)?

Sjekk ut Wrapped REACT Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wrapped REACT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk REACT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wrapped REACT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wrapped REACT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wrapped REACT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped REACT (REACT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped REACT (REACT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped REACT.

Sjekk Wrapped REACTprisprognosen nå!

Wrapped REACT (REACT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped REACT (REACT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REACT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wrapped REACT (REACT)

Leter du etter hvordan du kjøperWrapped REACT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wrapped REACT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

REACT til lokale valutaer

1 Wrapped REACT(REACT) til VND
1,820.998
1 Wrapped REACT(REACT) til AUD
A$0.104492
1 Wrapped REACT(REACT) til GBP
0.051208
1 Wrapped REACT(REACT) til EUR
0.05882
1 Wrapped REACT(REACT) til USD
$0.0692
1 Wrapped REACT(REACT) til MYR
RM0.29064
1 Wrapped REACT(REACT) til TRY
2.862804
1 Wrapped REACT(REACT) til JPY
¥10.1724
1 Wrapped REACT(REACT) til ARS
ARS$102.064464
1 Wrapped REACT(REACT) til RUB
5.7782
1 Wrapped REACT(REACT) til INR
6.095828
1 Wrapped REACT(REACT) til IDR
Rp1,153.332872
1 Wrapped REACT(REACT) til KRW
96.647488
1 Wrapped REACT(REACT) til PHP
3.940248
1 Wrapped REACT(REACT) til EGP
￡E.3.332672
1 Wrapped REACT(REACT) til BRL
R$0.368144
1 Wrapped REACT(REACT) til CAD
C$0.094804
1 Wrapped REACT(REACT) til BDT
8.431328
1 Wrapped REACT(REACT) til NGN
103.5924
1 Wrapped REACT(REACT) til COP
$270.3125
1 Wrapped REACT(REACT) til ZAR
R.1.199928
1 Wrapped REACT(REACT) til UAH
2.859344
1 Wrapped REACT(REACT) til TZS
T.Sh.171.286608
1 Wrapped REACT(REACT) til VES
Bs11.2796
1 Wrapped REACT(REACT) til CLP
$66.086
1 Wrapped REACT(REACT) til PKR
Rs19.641728
1 Wrapped REACT(REACT) til KZT
37.5064
1 Wrapped REACT(REACT) til THB
฿2.20402
1 Wrapped REACT(REACT) til TWD
NT$2.091916
1 Wrapped REACT(REACT) til AED
د.إ0.253964
1 Wrapped REACT(REACT) til CHF
Fr0.054668
1 Wrapped REACT(REACT) til HKD
HK$0.537684
1 Wrapped REACT(REACT) til AMD
֏26.513288
1 Wrapped REACT(REACT) til MAD
.د.م0.624876
1 Wrapped REACT(REACT) til MXN
$1.27328
1 Wrapped REACT(REACT) til SAR
ريال0.2595
1 Wrapped REACT(REACT) til ETB
Br9.935044
1 Wrapped REACT(REACT) til KES
KSh8.946868
1 Wrapped REACT(REACT) til JOD
د.أ0.0490628
1 Wrapped REACT(REACT) til PLN
0.250504
1 Wrapped REACT(REACT) til RON
лв0.298944
1 Wrapped REACT(REACT) til SEK
kr0.651172
1 Wrapped REACT(REACT) til BGN
лв0.114872
1 Wrapped REACT(REACT) til HUF
Ft23.004848
1 Wrapped REACT(REACT) til CZK
1.430364
1 Wrapped REACT(REACT) til KWD
د.ك0.021106
1 Wrapped REACT(REACT) til ILS
0.230436
1 Wrapped REACT(REACT) til BOB
Bs0.478172
1 Wrapped REACT(REACT) til AZN
0.11764
1 Wrapped REACT(REACT) til TJS
SM0.648404
1 Wrapped REACT(REACT) til GEL
0.18684
1 Wrapped REACT(REACT) til AOA
Kz63.080644
1 Wrapped REACT(REACT) til BHD
.د.ب0.0260884
1 Wrapped REACT(REACT) til BMD
$0.0692
1 Wrapped REACT(REACT) til DKK
kr0.43942
1 Wrapped REACT(REACT) til HNL
L1.813732
1 Wrapped REACT(REACT) til MUR
3.137528
1 Wrapped REACT(REACT) til NAD
$1.202004
1 Wrapped REACT(REACT) til NOK
kr0.687848
1 Wrapped REACT(REACT) til NZD
$0.11764
1 Wrapped REACT(REACT) til PAB
B/.0.0692
1 Wrapped REACT(REACT) til PGK
K0.289256
1 Wrapped REACT(REACT) til QAR
ر.ق0.251888
1 Wrapped REACT(REACT) til RSD
дин.6.9027
1 Wrapped REACT(REACT) til UZS
soʻm854.320364
1 Wrapped REACT(REACT) til ALL
L5.706232
1 Wrapped REACT(REACT) til ANG
ƒ0.123868
1 Wrapped REACT(REACT) til AWG
ƒ0.12456
1 Wrapped REACT(REACT) til BBD
$0.1384
1 Wrapped REACT(REACT) til BAM
KM0.114872
1 Wrapped REACT(REACT) til BIF
Fr206.562
1 Wrapped REACT(REACT) til BND
$0.088576
1 Wrapped REACT(REACT) til BSD
$0.0692
1 Wrapped REACT(REACT) til JMD
$11.100372
1 Wrapped REACT(REACT) til KHR
279.0317
1 Wrapped REACT(REACT) til KMF
Fr28.9256
1 Wrapped REACT(REACT) til LAK
1,504.347796
1 Wrapped REACT(REACT) til LKR
Rs20.9503
1 Wrapped REACT(REACT) til MDL
L1.149412
1 Wrapped REACT(REACT) til MGA
Ar306.194084
1 Wrapped REACT(REACT) til MOP
P0.554292
1 Wrapped REACT(REACT) til MVR
1.05876
1 Wrapped REACT(REACT) til MWK
MK120.138812
1 Wrapped REACT(REACT) til MZN
MT4.42188
1 Wrapped REACT(REACT) til NPR
Rs9.751664
1 Wrapped REACT(REACT) til PYG
494.2264
1 Wrapped REACT(REACT) til RWF
Fr100.2708
1 Wrapped REACT(REACT) til SBD
$0.56744
1 Wrapped REACT(REACT) til SCR
0.991636
1 Wrapped REACT(REACT) til SRD
$2.635828
1 Wrapped REACT(REACT) til SVC
$0.606192
1 Wrapped REACT(REACT) til SZL
L1.20062
1 Wrapped REACT(REACT) til TMT
m0.2422
1 Wrapped REACT(REACT) til TND
د.ت0.2015796
1 Wrapped REACT(REACT) til TTD
$0.468484
1 Wrapped REACT(REACT) til UGX
Sh242.7536
1 Wrapped REACT(REACT) til XAF
Fr38.6136
1 Wrapped REACT(REACT) til XCD
$0.18684
1 Wrapped REACT(REACT) til XOF
Fr38.6136
1 Wrapped REACT(REACT) til XPF
Fr6.9892
1 Wrapped REACT(REACT) til BWP
P0.921744
1 Wrapped REACT(REACT) til BZD
$0.139092
1 Wrapped REACT(REACT) til CVE
$6.495804
1 Wrapped REACT(REACT) til DJF
Fr12.2484
1 Wrapped REACT(REACT) til DOP
$4.291784
1 Wrapped REACT(REACT) til DZD
د.ج8.966936
1 Wrapped REACT(REACT) til FJD
$0.1557
1 Wrapped REACT(REACT) til GNF
Fr601.694
1 Wrapped REACT(REACT) til GTQ
Q0.530072
1 Wrapped REACT(REACT) til GYD
$14.494632
1 Wrapped REACT(REACT) til ISK
kr8.3732

Wrapped REACT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wrapped REACT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wrapped REACT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped REACT

Hvor mye er Wrapped REACT (REACT) verdt i dag?
Live REACT prisen i USD er 0.0692 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REACT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REACT til USD er $ 0.0692. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped REACT?
Markedsverdien for REACT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REACT?
Den sirkulerende forsyningen av REACT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREACT ?
REACT oppnådde en ATH-pris på 0.15256872692269793 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REACT?
REACT så en ATL-pris på 0.01737960734108853 USD.
Hva er handelsvolumet til REACT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REACT er $ 20.40K USD.
Vil REACT gå høyere i år?
REACT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REACT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:23:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

REACT-til-USD-kalkulator

Beløp

REACT
REACT
USD
USD

1 REACT = 0.0692 USD

Handle REACT

REACTUSDT
$0.0692
$0.0692$0.0692
-2.09%

