Wrapped REACT (REACT) Informasjon Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption. Offisiell nettside: https://reactive.network/ Teknisk dokument: https://dev.reactive.network/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x817162975186d4d53dbf5a7377dd45376e2d2fc5 Kjøp REACT nå!

Wrapped REACT (REACT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped REACT (REACT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M All-time high: $ 0.11785 $ 0.11785 $ 0.11785 All-Time Low: $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 Nåværende pris: $ 0.06999 $ 0.06999 $ 0.06999 Lær mer om Wrapped REACT (REACT) pris

Wrapped REACT (REACT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped REACT (REACT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REACT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REACT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REACTs tokenomics, kan du utforske REACT tokenets livepris!

Wrapped REACT (REACT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REACT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REACT nå!

REACT prisforutsigelse Vil du vite hvor REACT kan være på vei? Vår REACT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REACT tokenets prisforutsigelse nå!

