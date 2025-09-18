Dagens Rubix livepris er 240 USD. Spor prisoppdateringer for RBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rubix livepris er 240 USD. Spor prisoppdateringer for RBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RBT

RBT Prisinformasjon

RBT Offisiell nettside

RBT tokenomics

RBT Prisprognose

RBT-historikk

RBT Kjøpeguide

RBT-til-fiat-valutakonverter

RBT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Rubix Logo

Rubix Pris(RBT)

1 RBT til USD livepris:

$240
$240$240
0.00%1D
USD
Rubix (RBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:34 (UTC+8)

Rubix (RBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 222.68
$ 222.68$ 222.68
24 timer lav
$ 246.01
$ 246.01$ 246.01
24 timer høy

$ 222.68
$ 222.68$ 222.68

$ 246.01
$ 246.01$ 246.01

$ 19,006.814106982598
$ 19,006.814106982598$ 19,006.814106982598

$ 17.65837329883529
$ 17.65837329883529$ 17.65837329883529

0.00%

0.00%

-2.93%

-2.93%

Rubix (RBT) sanntidsprisen er $ 240. I løpet av de siste 24 timene har RBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 222.68 og et toppnivå på $ 246.01, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RBT er $ 19,006.814106982598, mens den rekordlave prisen er $ 17.65837329883529.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RBT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rubix (RBT) Markedsinformasjon

No.3827

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 251.47
$ 251.47$ 251.47

$ 12.34B
$ 12.34B$ 12.34B

0.00
0.00 0.00

51,400,000
51,400,000 51,400,000

0
0 0

0.00%

RBT

Nåværende markedsverdi på Rubix er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 251.47. Den sirkulerende forsyningen på RBT er 0.00, med en total tilgang på 0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.34B.

Rubix (RBT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Rubix for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -14.4-5.67%
60 dager$ -8.11-3.27%
90 dager$ -18.22-7.06%
Rubix Prisendring i dag

I dag registrerte RBT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Rubix 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -14.4 (-5.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Rubix 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RBT en endring på $ -8.11 (-3.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Rubix 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -18.22-7.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Rubix (RBT)?

Sjekk ut Rubix Prishistorikk-siden nå.

Hva er Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Rubix er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Rubix investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RBT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Rubix på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Rubix kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Rubix Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rubix (RBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rubix (RBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rubix.

Sjekk Rubixprisprognosen nå!

Rubix (RBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rubix (RBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Rubix (RBT)

Leter du etter hvordan du kjøperRubix? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Rubix på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RBT til lokale valutaer

1 Rubix(RBT) til VND
6,315,600
1 Rubix(RBT) til AUD
A$362.4
1 Rubix(RBT) til GBP
177.6
1 Rubix(RBT) til EUR
204
1 Rubix(RBT) til USD
$240
1 Rubix(RBT) til MYR
RM1,008
1 Rubix(RBT) til TRY
9,928.8
1 Rubix(RBT) til JPY
¥35,280
1 Rubix(RBT) til ARS
ARS$353,980.8
1 Rubix(RBT) til RUB
20,040
1 Rubix(RBT) til INR
21,141.6
1 Rubix(RBT) til IDR
Rp3,999,998.4
1 Rubix(RBT) til KRW
335,193.6
1 Rubix(RBT) til PHP
13,699.2
1 Rubix(RBT) til EGP
￡E.11,556
1 Rubix(RBT) til BRL
R$1,276.8
1 Rubix(RBT) til CAD
C$328.8
1 Rubix(RBT) til BDT
29,217.6
1 Rubix(RBT) til NGN
358,742.4
1 Rubix(RBT) til COP
$937,500
1 Rubix(RBT) til ZAR
R.4,164
1 Rubix(RBT) til UAH
9,916.8
1 Rubix(RBT) til TZS
T.Sh.594,057.6
1 Rubix(RBT) til VES
Bs39,120
1 Rubix(RBT) til CLP
$229,200
1 Rubix(RBT) til PKR
Rs68,121.6
1 Rubix(RBT) til KZT
129,938.4
1 Rubix(RBT) til THB
฿7,641.6
1 Rubix(RBT) til TWD
NT$7,255.2
1 Rubix(RBT) til AED
د.إ880.8
1 Rubix(RBT) til CHF
Fr189.6
1 Rubix(RBT) til HKD
HK$1,864.8
1 Rubix(RBT) til AMD
֏91,848
1 Rubix(RBT) til MAD
.د.م2,164.8
1 Rubix(RBT) til MXN
$4,418.4
1 Rubix(RBT) til SAR
ريال900
1 Rubix(RBT) til ETB
Br34,456.8
1 Rubix(RBT) til KES
KSh31,003.2
1 Rubix(RBT) til JOD
د.أ170.16
1 Rubix(RBT) til PLN
868.8
1 Rubix(RBT) til RON
лв1,036.8
1 Rubix(RBT) til SEK
kr2,258.4
1 Rubix(RBT) til BGN
лв398.4
1 Rubix(RBT) til HUF
Ft79,812
1 Rubix(RBT) til CZK
4,960.8
1 Rubix(RBT) til KWD
د.ك73.2
1 Rubix(RBT) til ILS
799.2
1 Rubix(RBT) til BOB
Bs1,658.4
1 Rubix(RBT) til AZN
408
1 Rubix(RBT) til TJS
SM2,246.4
1 Rubix(RBT) til GEL
648
1 Rubix(RBT) til AOA
Kz218,776.8
1 Rubix(RBT) til BHD
.د.ب90.48
1 Rubix(RBT) til BMD
$240
1 Rubix(RBT) til DKK
kr1,524
1 Rubix(RBT) til HNL
L6,290.4
1 Rubix(RBT) til MUR
10,881.6
1 Rubix(RBT) til NAD
$4,164
1 Rubix(RBT) til NOK
kr2,385.6
1 Rubix(RBT) til NZD
$408
1 Rubix(RBT) til PAB
B/.240
1 Rubix(RBT) til PGK
K1,003.2
1 Rubix(RBT) til QAR
ر.ق871.2
1 Rubix(RBT) til RSD
дин.23,942.4
1 Rubix(RBT) til UZS
soʻm2,962,960.8
1 Rubix(RBT) til ALL
L19,790.4
1 Rubix(RBT) til ANG
ƒ429.6
1 Rubix(RBT) til AWG
ƒ432
1 Rubix(RBT) til BBD
$480
1 Rubix(RBT) til BAM
KM398.4
1 Rubix(RBT) til BIF
Fr716,400
1 Rubix(RBT) til BND
$307.2
1 Rubix(RBT) til BSD
$240
1 Rubix(RBT) til JMD
$38,498.4
1 Rubix(RBT) til KHR
963,854.4
1 Rubix(RBT) til KMF
Fr100,320
1 Rubix(RBT) til LAK
5,217,391.2
1 Rubix(RBT) til LKR
Rs72,595.2
1 Rubix(RBT) til MDL
L3,960
1 Rubix(RBT) til MGA
Ar1,061,944.8
1 Rubix(RBT) til MOP
P1,922.4
1 Rubix(RBT) til MVR
3,672
1 Rubix(RBT) til MWK
MK416,666.4
1 Rubix(RBT) til MZN
MT15,336
1 Rubix(RBT) til NPR
Rs33,820.8
1 Rubix(RBT) til PYG
1,714,080
1 Rubix(RBT) til RWF
Fr347,760
1 Rubix(RBT) til SBD
$1,968
1 Rubix(RBT) til SCR
3,652.8
1 Rubix(RBT) til SRD
$9,141.6
1 Rubix(RBT) til SVC
$2,100
1 Rubix(RBT) til SZL
L4,164
1 Rubix(RBT) til TMT
m840
1 Rubix(RBT) til TND
د.ت698.4
1 Rubix(RBT) til TTD
$1,624.8
1 Rubix(RBT) til UGX
Sh841,920
1 Rubix(RBT) til XAF
Fr133,920
1 Rubix(RBT) til XCD
$648
1 Rubix(RBT) til XOF
Fr133,920
1 Rubix(RBT) til XPF
Fr24,240
1 Rubix(RBT) til BWP
P3,196.8
1 Rubix(RBT) til BZD
$482.4
1 Rubix(RBT) til CVE
$22,507.2
1 Rubix(RBT) til DJF
Fr42,720
1 Rubix(RBT) til DOP
$14,884.8
1 Rubix(RBT) til DZD
د.ج31,099.2
1 Rubix(RBT) til FJD
$540
1 Rubix(RBT) til GNF
Fr2,086,800
1 Rubix(RBT) til GTQ
Q1,838.4
1 Rubix(RBT) til GYD
$50,229.6
1 Rubix(RBT) til ISK
kr29,040

Rubix Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Rubix, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Rubix nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Rubix

Hvor mye er Rubix (RBT) verdt i dag?
Live RBT prisen i USD er 240 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RBT til USD er $ 240. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rubix?
Markedsverdien for RBT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RBT?
Den sirkulerende forsyningen av RBT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRBT ?
RBT oppnådde en ATH-pris på 19,006.814106982598 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RBT?
RBT så en ATL-pris på 17.65837329883529 USD.
Hva er handelsvolumet til RBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RBT er $ 251.47 USD.
Vil RBT gå høyere i år?
RBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:34 (UTC+8)

Rubix (RBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

RBT-til-USD-kalkulator

Beløp

RBT
RBT
USD
USD

1 RBT = 240 USD

Handle RBT

RBTUSDT
$240
$240$240
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker