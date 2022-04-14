Rats (RATS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rats (RATS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rats (RATS) Informasjon RATS is a BRC20 token on Bitcoin. Blokkutforsker: https://ordinalswallet.com/inscription/77df24c9f1bd1c6a606eb12eeae3e2a2db40774d54b839b5ae11f438353ddf47i0 Kjøp RATS nå!

Rats (RATS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rats (RATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.10M $ 20.10M $ 20.10M All-time high: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 All-Time Low: $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 Nåværende pris: $ 0.0000201 $ 0.0000201 $ 0.0000201 Lær mer om Rats (RATS) pris

Rats (RATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rats (RATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RATS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RATSs tokenomics, kan du utforske RATS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RATS Interessert i å legge til Rats (RATS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RATS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RATS på MEXC nå!

Rats (RATS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RATS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RATS nå!

RATS prisforutsigelse Vil du vite hvor RATS kan være på vei? Vår RATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RATS tokenets prisforutsigelse nå!

