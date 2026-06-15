rasmr pris i dag

Sanntids rasmr (RASMR) pris i dag er $ 0.00010158, med en 1.55% endring de siste 24 timene. Nåværende RASMR til USD konverteringssats er $ 0.00010158 per RASMR.

rasmr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,227, med en sirkulerende forsyning på 208.97M RASMR. I løpet av de siste 24 timene RASMR har den blitt handlet mellom $ 0.00010153(laveste) og $ 0.00010318 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01259026, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009143.

Kortsiktig har RASMR beveget seg -- i løpet av den siste timen og +7.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.39.

rasmr (RASMR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K Volum (24 timer) $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 Fullt utvannet markedsverdi $ 101.58K$ 101.58K $ 101.58K Opplagsforsyning 208.97M 208.97M 208.97M Total forsyning 999,992,399.320653 999,992,399.320653 999,992,399.320653

Nåværende markedsverdi på rasmr er $ 21.23K, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.39. Den sirkulerende forsyningen på RASMR er 208.97M, med en total tilgang på 999992399.320653. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.58K.