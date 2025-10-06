Bless pris i dag

Sanntids Bless (BLESS) pris i dag er $ 0.01491, med en 5.77% endring de siste 24 timene. Nåværende BLESS til USD konverteringssats er $ 0.01491 per BLESS.

Bless rangerer for tiden som #612 etter markedsverdi på $ 27.46M, med en sirkulerende forsyning på 1.84B BLESS. I løpet av de siste 24 timene BLESS har den blitt handlet mellom $ 0.01465(laveste) og $ 0.01908 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.22206858847407998, mens tidenes laveste notering var $ 0.01381528443749621.

Kortsiktig har BLESS beveget seg +0.33% i løpet av den siste timen og -29.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.28M.

Bless (BLESS) Markedsinformasjon

Rangering No.612 Markedsverdi $ 27.46M$ 27.46M $ 27.46M Volum (24 timer) $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Fullt utvannet markedsverdi $ 149.10M$ 149.10M $ 149.10M Opplagsforsyning 1.84B 1.84B 1.84B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 Opplagsforsyning 18.41% Offentlig blokkjede SOL

