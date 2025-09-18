Hva er Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ethena investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ENA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Ethena på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ethena kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ethena Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethena (ENA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethena (ENA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethena.

Sjekk Ethenaprisprognosen nå!

Ethena (ENA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethena (ENA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ENA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ethena (ENA)

Leter du etter hvordan du kjøperEthena? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ethena på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ENA til lokale valutaer

Prøv konverting

Ethena Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ethena, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethena Hvor mye er Ethena (ENA) verdt i dag? Live ENA prisen i USD er 0.6697 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ENA-til-USD-pris? $ 0.6697 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ENA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Ethena? Markedsverdien for ENA er $ 4.61B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ENA? Den sirkulerende forsyningen av ENA er 6.89B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forENA ? ENA oppnådde en ATH-pris på 1.5169718881109548 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ENA? ENA så en ATL-pris på 0.19527090297328784 USD . Hva er handelsvolumet til ENA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ENA er $ 20.43M USD . Vil ENA gå høyere i år? ENA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ENA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Ethena (ENA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

