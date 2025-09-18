Hva er Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle (RAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Radicle (RAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Radicle Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Radicle, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er markedsverdien for Radicle? Markedsverdien for RAD er $ 35.00M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RAD? Den sirkulerende forsyningen av RAD er 51.58M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAD ? RAD oppnådde en ATH-pris på 27.35201922 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RAD? RAD så en ATL-pris på 0.5661187598774695 USD .

