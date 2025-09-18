Dagens Radicle livepris er 0.6787 USD. Spor prisoppdateringer for RAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Radicle livepris er 0.6787 USD. Spor prisoppdateringer for RAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Radicle Logo

Radicle Pris(RAD)

1 RAD til USD livepris:

$0.6787
$0.6787$0.6787
+0.28%1D
USD
Radicle (RAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:19 (UTC+8)

Radicle (RAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.6751
$ 0.6751$ 0.6751
24 timer lav
$ 0.6956
$ 0.6956$ 0.6956
24 timer høy

$ 0.6751
$ 0.6751$ 0.6751

$ 0.6956
$ 0.6956$ 0.6956

$ 27.35201922
$ 27.35201922$ 27.35201922

$ 0.5661187598774695
$ 0.5661187598774695$ 0.5661187598774695

+0.34%

+0.28%

-1.91%

-1.91%

Radicle (RAD) sanntidsprisen er $ 0.6787. I løpet av de siste 24 timene har RAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6751 og et toppnivå på $ 0.6956, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAD er $ 27.35201922, mens den rekordlave prisen er $ 0.5661187598774695.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAD endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og -1.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Radicle (RAD) Markedsinformasjon

No.721

$ 35.00M
$ 35.00M$ 35.00M

$ 180.06K
$ 180.06K$ 180.06K

$ 67.87M
$ 67.87M$ 67.87M

51.58M
51.58M 51.58M

99,999,620
99,999,620 99,999,620

99,998,580
99,998,580 99,998,580

51.57%

ETH

Nåværende markedsverdi på Radicle er $ 35.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 180.06K. Den sirkulerende forsyningen på RAD er 51.58M, med en total tilgang på 99998580. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.87M.

Radicle (RAD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Radicle for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001895+0.28%
30 dager$ -0.0202-2.90%
60 dager$ -0.0921-11.95%
90 dager$ +0.059+9.52%
Radicle Prisendring i dag

I dag registrerte RAD en endring på $ +0.001895 (+0.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Radicle 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0202 (-2.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Radicle 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RAD en endring på $ -0.0921 (-11.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Radicle 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.059+9.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Radicle (RAD)?

Sjekk ut Radicle Prishistorikk-siden nå.

Hva er Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Radicle investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RAD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Radicle på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Radicle kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Radicle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Radicle (RAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Radicle (RAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Radicle.

Sjekk Radicleprisprognosen nå!

Radicle (RAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Radicle (RAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Radicle (RAD)

Leter du etter hvordan du kjøperRadicle? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Radicle på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RAD til lokale valutaer

1 Radicle(RAD) til VND
17,859.9905
1 Radicle(RAD) til AUD
A$1.024837
1 Radicle(RAD) til GBP
0.502238
1 Radicle(RAD) til EUR
0.576895
1 Radicle(RAD) til USD
$0.6787
1 Radicle(RAD) til MYR
RM2.85054
1 Radicle(RAD) til TRY
28.077819
1 Radicle(RAD) til JPY
¥99.7689
1 Radicle(RAD) til ARS
ARS$1,001.028204
1 Radicle(RAD) til RUB
56.67145
1 Radicle(RAD) til INR
59.786683
1 Radicle(RAD) til IDR
Rp11,311.662142
1 Radicle(RAD) til KRW
947.899568
1 Radicle(RAD) til PHP
38.740196
1 Radicle(RAD) til EGP
￡E.32.679405
1 Radicle(RAD) til BRL
R$3.610684
1 Radicle(RAD) til CAD
C$0.929819
1 Radicle(RAD) til BDT
82.624938
1 Radicle(RAD) til NGN
1,014.493612
1 Radicle(RAD) til COP
$2,651.171875
1 Radicle(RAD) til ZAR
R.11.775445
1 Radicle(RAD) til UAH
28.043884
1 Radicle(RAD) til TZS
T.Sh.1,679.945388
1 Radicle(RAD) til VES
Bs110.6281
1 Radicle(RAD) til CLP
$648.1585
1 Radicle(RAD) til PKR
Rs192.642208
1 Radicle(RAD) til KZT
367.454967
1 Radicle(RAD) til THB
฿21.609808
1 Radicle(RAD) til TWD
NT$20.517101
1 Radicle(RAD) til AED
د.إ2.490829
1 Radicle(RAD) til CHF
Fr0.536173
1 Radicle(RAD) til HKD
HK$5.273499
1 Radicle(RAD) til AMD
֏259.73849
1 Radicle(RAD) til MAD
.د.م6.121874
1 Radicle(RAD) til MXN
$12.494867
1 Radicle(RAD) til SAR
ريال2.545125
1 Radicle(RAD) til ETB
Br97.440959
1 Radicle(RAD) til KES
KSh87.674466
1 Radicle(RAD) til JOD
د.أ0.4811983
1 Radicle(RAD) til PLN
2.456894
1 Radicle(RAD) til RON
лв2.931984
1 Radicle(RAD) til SEK
kr6.386567
1 Radicle(RAD) til BGN
лв1.126642
1 Radicle(RAD) til HUF
Ft225.701685
1 Radicle(RAD) til CZK
14.028729
1 Radicle(RAD) til KWD
د.ك0.2070035
1 Radicle(RAD) til ILS
2.260071
1 Radicle(RAD) til BOB
Bs4.689817
1 Radicle(RAD) til AZN
1.15379
1 Radicle(RAD) til TJS
SM6.352632
1 Radicle(RAD) til GEL
1.83249
1 Radicle(RAD) til AOA
Kz618.682559
1 Radicle(RAD) til BHD
.د.ب0.2558699
1 Radicle(RAD) til BMD
$0.6787
1 Radicle(RAD) til DKK
kr4.309745
1 Radicle(RAD) til HNL
L17.788727
1 Radicle(RAD) til MUR
30.772258
1 Radicle(RAD) til NAD
$11.775445
1 Radicle(RAD) til NOK
kr6.746278
1 Radicle(RAD) til NZD
$1.15379
1 Radicle(RAD) til PAB
B/.0.6787
1 Radicle(RAD) til PGK
K2.836966
1 Radicle(RAD) til QAR
ر.ق2.463681
1 Radicle(RAD) til RSD
дин.67.707112
1 Radicle(RAD) til UZS
soʻm8,379.006229
1 Radicle(RAD) til ALL
L55.965602
1 Radicle(RAD) til ANG
ƒ1.214873
1 Radicle(RAD) til AWG
ƒ1.22166
1 Radicle(RAD) til BBD
$1.3574
1 Radicle(RAD) til BAM
KM1.126642
1 Radicle(RAD) til BIF
Fr2,025.9195
1 Radicle(RAD) til BND
$0.868736
1 Radicle(RAD) til BSD
$0.6787
1 Radicle(RAD) til JMD
$108.870267
1 Radicle(RAD) til KHR
2,725.699922
1 Radicle(RAD) til KMF
Fr283.6966
1 Radicle(RAD) til LAK
14,754.347531
1 Radicle(RAD) til LKR
Rs205.293176
1 Radicle(RAD) til MDL
L11.19855
1 Radicle(RAD) til MGA
Ar3,003.091399
1 Radicle(RAD) til MOP
P5.436387
1 Radicle(RAD) til MVR
10.38411
1 Radicle(RAD) til MWK
MK1,178.297857
1 Radicle(RAD) til MZN
MT43.36893
1 Radicle(RAD) til NPR
Rs95.642404
1 Radicle(RAD) til PYG
4,847.2754
1 Radicle(RAD) til RWF
Fr983.4363
1 Radicle(RAD) til SBD
$5.56534
1 Radicle(RAD) til SCR
10.329814
1 Radicle(RAD) til SRD
$25.851683
1 Radicle(RAD) til SVC
$5.938625
1 Radicle(RAD) til SZL
L11.775445
1 Radicle(RAD) til TMT
m2.37545
1 Radicle(RAD) til TND
د.ت1.975017
1 Radicle(RAD) til TTD
$4.594799
1 Radicle(RAD) til UGX
Sh2,380.8796
1 Radicle(RAD) til XAF
Fr378.7146
1 Radicle(RAD) til XCD
$1.83249
1 Radicle(RAD) til XOF
Fr378.7146
1 Radicle(RAD) til XPF
Fr68.5487
1 Radicle(RAD) til BWP
P9.040284
1 Radicle(RAD) til BZD
$1.364187
1 Radicle(RAD) til CVE
$63.648486
1 Radicle(RAD) til DJF
Fr120.8086
1 Radicle(RAD) til DOP
$42.092974
1 Radicle(RAD) til DZD
د.ج87.945946
1 Radicle(RAD) til FJD
$1.527075
1 Radicle(RAD) til GNF
Fr5,901.2965
1 Radicle(RAD) til GTQ
Q5.198842
1 Radicle(RAD) til GYD
$142.045123
1 Radicle(RAD) til ISK
kr82.1227

Folk spør også: Andre spørsmål om Radicle

Hvor mye er Radicle (RAD) verdt i dag?
Live RAD prisen i USD er 0.6787 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RAD til USD er $ 0.6787. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Radicle?
Markedsverdien for RAD er $ 35.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RAD?
Den sirkulerende forsyningen av RAD er 51.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAD ?
RAD oppnådde en ATH-pris på 27.35201922 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RAD?
RAD så en ATL-pris på 0.5661187598774695 USD.
Hva er handelsvolumet til RAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAD er $ 180.06K USD.
Vil RAD gå høyere i år?
RAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

