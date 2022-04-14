Radicle (RAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Radicle (RAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Radicle (RAD) Informasjon Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Offisiell nettside: https://radworks.org/ Teknisk dokument: https://docs.radworks.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 Kjøp RAD nå!

Radicle (RAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Radicle (RAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.38M $ 34.38M $ 34.38M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.66M $ 66.66M $ 66.66M All-time high: $ 27.7 $ 27.7 $ 27.7 All-Time Low: $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 Nåværende pris: $ 0.6666 $ 0.6666 $ 0.6666 Lær mer om Radicle (RAD) pris

Radicle (RAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Radicle (RAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RADs tokenomics, kan du utforske RAD tokenets livepris!

