Quant (QNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quant (QNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quant (QNT) Informasjon Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. Offisiell nettside: https://quant.network/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 Kjøp QNT nå!

Quant (QNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quant (QNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Total forsyning: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Sirkulerende forsyning: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.43B $ 1.43B $ 1.43B All-time high: $ 227.445 $ 227.445 $ 227.445 All-Time Low: $ 0.163629 $ 0.163629 $ 0.163629 Nåværende pris: $ 95.84 $ 95.84 $ 95.84 Lær mer om Quant (QNT) pris

Quant (QNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quant (QNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QNTs tokenomics, kan du utforske QNT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe QNT Interessert i å legge til Quant (QNT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe QNT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper QNT på MEXC nå!

Quant (QNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til QNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for QNT nå!

QNT prisforutsigelse Vil du vite hvor QNT kan være på vei? Vår QNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QNT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!