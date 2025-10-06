Qualcomm pris i dag

Sanntids Qualcomm (QCOMON) pris i dag er $ 163.91, med en 1.33% endring de siste 24 timene. Nåværende QCOMON til USD konverteringssats er $ 163.91 per QCOMON.

Qualcomm rangerer for tiden som #2150 etter markedsverdi på $ 793.83K, med en sirkulerende forsyning på 4.84K QCOMON. I løpet av de siste 24 timene QCOMON har den blitt handlet mellom $ 163.88(laveste) og $ 166.17 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 384.8731503791789, mens tidenes laveste notering var $ 153.0239195419269.

Kortsiktig har QCOMON beveget seg -0.34% i løpet av den siste timen og -6.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.73K.

Qualcomm (QCOMON) Markedsinformasjon

Rangering No.2150 Markedsverdi $ 793.83K$ 793.83K $ 793.83K Volum (24 timer) $ 54.73K$ 54.73K $ 54.73K Fullt utvannet markedsverdi $ 793.83K$ 793.83K $ 793.83K Opplagsforsyning 4.84K 4.84K 4.84K Total forsyning 4,843.10314731 4,843.10314731 4,843.10314731 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Qualcomm er $ 793.83K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.73K. Den sirkulerende forsyningen på QCOMON er 4.84K, med en total tilgang på 4843.10314731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 793.83K.