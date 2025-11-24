Basert på forutsigelsen din, kan Qualcomm potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 165.84 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Qualcomm potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 174.132 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QCOMON for 2027 $ 182.8386 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QCOMON for 2028 $ 191.9805 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QCOMON for 2029 $ 201.5795 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QCOMON for 2030 $ 211.6585 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Qualcomm potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 344.7694.

I 2050 kan prisen på Qualcomm potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 561.5931.