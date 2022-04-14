Pundi X (PUNDIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pundi X (PUNDIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pundi X (PUNDIX) Informasjon Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Offisiell nettside: https://pundix.com/ Teknisk dokument: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Pundi X (PUNDIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pundi X (PUNDIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.36M $ 80.36M $ 80.36M Total forsyning: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M Sirkulerende forsyning: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.40M $ 80.40M $ 80.40M All-time high: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 All-Time Low: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Nåværende pris: $ 0.311 $ 0.311 $ 0.311 Lær mer om Pundi X (PUNDIX) pris

Pundi X (PUNDIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pundi X (PUNDIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUNDIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUNDIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUNDIXs tokenomics, kan du utforske PUNDIX tokenets livepris!

Pundi X (PUNDIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PUNDIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PUNDIX nå!

PUNDIX prisforutsigelse Vil du vite hvor PUNDIX kan være på vei? Vår PUNDIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUNDIX tokenets prisforutsigelse nå!

