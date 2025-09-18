Dagens Pundi X livepris er 0.3154 USD. Spor prisoppdateringer for PUNDIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNDIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pundi X livepris er 0.3154 USD. Spor prisoppdateringer for PUNDIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNDIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PUNDIX

PUNDIX Prisinformasjon

PUNDIX teknisk dokument

PUNDIX Offisiell nettside

PUNDIX tokenomics

PUNDIX Prisprognose

PUNDIX-historikk

PUNDIX Kjøpeguide

PUNDIX-til-fiat-valutakonverter

PUNDIX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Pundi X Logo

Pundi X Pris(PUNDIX)

1 PUNDIX til USD livepris:

$0.3154
$0.3154$0.3154
-2.92%1D
USD
Pundi X (PUNDIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:32:31 (UTC+8)

Pundi X (PUNDIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3143
$ 0.3143$ 0.3143
24 timer lav
$ 0.3294
$ 0.3294$ 0.3294
24 timer høy

$ 0.3143
$ 0.3143$ 0.3143

$ 0.3294
$ 0.3294$ 0.3294

$ 7.13592656
$ 7.13592656$ 7.13592656

$ 0.21487481482968304
$ 0.21487481482968304$ 0.21487481482968304

-1.16%

-2.92%

-3.20%

-3.20%

Pundi X (PUNDIX) sanntidsprisen er $ 0.3154. I løpet av de siste 24 timene har PUNDIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3143 og et toppnivå på $ 0.3294, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNDIX er $ 7.13592656, mens den rekordlave prisen er $ 0.21487481482968304.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNDIX endret seg med -1.16% i løpet av den siste timen, -2.92% over 24 timer og -3.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pundi X (PUNDIX) Markedsinformasjon

No.297

$ 81.50M
$ 81.50M$ 81.50M

$ 65.23K
$ 65.23K$ 65.23K

$ 81.54M
$ 81.54M$ 81.54M

258.39M
258.39M 258.39M

258,526,640
258,526,640 258,526,640

258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244

99.94%

ETH

Nåværende markedsverdi på Pundi X er $ 81.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.23K. Den sirkulerende forsyningen på PUNDIX er 258.39M, med en total tilgang på 258386541.0999244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.54M.

Pundi X (PUNDIX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pundi X for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.009487-2.92%
30 dager$ +0.0229+7.82%
60 dager$ -0.0492-13.50%
90 dager$ +0.0324+11.44%
Pundi X Prisendring i dag

I dag registrerte PUNDIX en endring på $ -0.009487 (-2.92%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pundi X 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0229 (+7.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pundi X 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PUNDIX en endring på $ -0.0492 (-13.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pundi X 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0324+11.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pundi X (PUNDIX)?

Sjekk ut Pundi X Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pundi X investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PUNDIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pundi X på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pundi X kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pundi X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pundi X (PUNDIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pundi X (PUNDIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pundi X.

Sjekk Pundi Xprisprognosen nå!

Pundi X (PUNDIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pundi X (PUNDIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUNDIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pundi X (PUNDIX)

Leter du etter hvordan du kjøperPundi X? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pundi X på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PUNDIX til lokale valutaer

1 Pundi X(PUNDIX) til VND
8,299.751
1 Pundi X(PUNDIX) til AUD
A$0.476254
1 Pundi X(PUNDIX) til GBP
0.233396
1 Pundi X(PUNDIX) til EUR
0.26809
1 Pundi X(PUNDIX) til USD
$0.3154
1 Pundi X(PUNDIX) til MYR
RM1.32468
1 Pundi X(PUNDIX) til TRY
13.048098
1 Pundi X(PUNDIX) til JPY
¥46.3638
1 Pundi X(PUNDIX) til ARS
ARS$465.189768
1 Pundi X(PUNDIX) til RUB
26.24128
1 Pundi X(PUNDIX) til INR
27.783586
1 Pundi X(PUNDIX) til IDR
Rp5,256.664564
1 Pundi X(PUNDIX) til KRW
441.11844
1 Pundi X(PUNDIX) til PHP
17.996724
1 Pundi X(PUNDIX) til EGP
￡E.15.189664
1 Pundi X(PUNDIX) til BRL
R$1.677928
1 Pundi X(PUNDIX) til CAD
C$0.432098
1 Pundi X(PUNDIX) til BDT
38.396796
1 Pundi X(PUNDIX) til NGN
471.447304
1 Pundi X(PUNDIX) til COP
$1,232.03125
1 Pundi X(PUNDIX) til ZAR
R.5.469036
1 Pundi X(PUNDIX) til UAH
13.032328
1 Pundi X(PUNDIX) til TZS
T.Sh.780.690696
1 Pundi X(PUNDIX) til VES
Bs51.4102
1 Pundi X(PUNDIX) til CLP
$301.207
1 Pundi X(PUNDIX) til PKR
Rs89.523136
1 Pundi X(PUNDIX) til KZT
170.760714
1 Pundi X(PUNDIX) til THB
฿10.039182
1 Pundi X(PUNDIX) til TWD
NT$9.531388
1 Pundi X(PUNDIX) til AED
د.إ1.157518
1 Pundi X(PUNDIX) til CHF
Fr0.249166
1 Pundi X(PUNDIX) til HKD
HK$2.450658
1 Pundi X(PUNDIX) til AMD
֏120.70358
1 Pundi X(PUNDIX) til MAD
.د.م2.844908
1 Pundi X(PUNDIX) til MXN
$5.793898
1 Pundi X(PUNDIX) til SAR
ريال1.18275
1 Pundi X(PUNDIX) til ETB
Br45.281978
1 Pundi X(PUNDIX) til KES
KSh40.743372
1 Pundi X(PUNDIX) til JOD
د.أ0.2236186
1 Pundi X(PUNDIX) til PLN
1.141748
1 Pundi X(PUNDIX) til RON
лв1.362528
1 Pundi X(PUNDIX) til SEK
kr2.967914
1 Pundi X(PUNDIX) til BGN
лв0.523564
1 Pundi X(PUNDIX) til HUF
Ft104.851576
1 Pundi X(PUNDIX) til CZK
6.519318
1 Pundi X(PUNDIX) til KWD
د.ك0.096197
1 Pundi X(PUNDIX) til ILS
1.050282
1 Pundi X(PUNDIX) til BOB
Bs2.179414
1 Pundi X(PUNDIX) til AZN
0.53618
1 Pundi X(PUNDIX) til TJS
SM2.952144
1 Pundi X(PUNDIX) til GEL
0.85158
1 Pundi X(PUNDIX) til AOA
Kz287.509178
1 Pundi X(PUNDIX) til BHD
.د.ب0.1189058
1 Pundi X(PUNDIX) til BMD
$0.3154
1 Pundi X(PUNDIX) til DKK
kr2.00279
1 Pundi X(PUNDIX) til HNL
L8.266634
1 Pundi X(PUNDIX) til MUR
14.300236
1 Pundi X(PUNDIX) til NAD
$5.47219
1 Pundi X(PUNDIX) til NOK
kr3.135076
1 Pundi X(PUNDIX) til NZD
$0.53618
1 Pundi X(PUNDIX) til PAB
B/.0.3154
1 Pundi X(PUNDIX) til PGK
K1.318372
1 Pundi X(PUNDIX) til QAR
ر.ق1.144902
1 Pundi X(PUNDIX) til RSD
дин.31.457996
1 Pundi X(PUNDIX) til UZS
soʻm3,893.824318
1 Pundi X(PUNDIX) til ALL
L26.007884
1 Pundi X(PUNDIX) til ANG
ƒ0.564566
1 Pundi X(PUNDIX) til AWG
ƒ0.56772
1 Pundi X(PUNDIX) til BBD
$0.6308
1 Pundi X(PUNDIX) til BAM
KM0.523564
1 Pundi X(PUNDIX) til BIF
Fr941.469
1 Pundi X(PUNDIX) til BND
$0.403712
1 Pundi X(PUNDIX) til BSD
$0.3154
1 Pundi X(PUNDIX) til JMD
$50.593314
1 Pundi X(PUNDIX) til KHR
1,266.665324
1 Pundi X(PUNDIX) til KMF
Fr131.8372
1 Pundi X(PUNDIX) til LAK
6,856.521602
1 Pundi X(PUNDIX) til LKR
Rs95.402192
1 Pundi X(PUNDIX) til MDL
L5.2041
1 Pundi X(PUNDIX) til MGA
Ar1,395.572458
1 Pundi X(PUNDIX) til MOP
P2.526354
1 Pundi X(PUNDIX) til MVR
4.82562
1 Pundi X(PUNDIX) til MWK
MK547.569094
1 Pundi X(PUNDIX) til MZN
MT20.15406
1 Pundi X(PUNDIX) til NPR
Rs44.446168
1 Pundi X(PUNDIX) til PYG
2,252.5868
1 Pundi X(PUNDIX) til RWF
Fr457.0146
1 Pundi X(PUNDIX) til SBD
$2.58628
1 Pundi X(PUNDIX) til SCR
4.800388
1 Pundi X(PUNDIX) til SRD
$12.013586
1 Pundi X(PUNDIX) til SVC
$2.75975
1 Pundi X(PUNDIX) til SZL
L5.47219
1 Pundi X(PUNDIX) til TMT
m1.1039
1 Pundi X(PUNDIX) til TND
د.ت0.917814
1 Pundi X(PUNDIX) til TTD
$2.135258
1 Pundi X(PUNDIX) til UGX
Sh1,106.4232
1 Pundi X(PUNDIX) til XAF
Fr175.9932
1 Pundi X(PUNDIX) til XCD
$0.85158
1 Pundi X(PUNDIX) til XOF
Fr175.9932
1 Pundi X(PUNDIX) til XPF
Fr31.8554
1 Pundi X(PUNDIX) til BWP
P4.201128
1 Pundi X(PUNDIX) til BZD
$0.633954
1 Pundi X(PUNDIX) til CVE
$29.578212
1 Pundi X(PUNDIX) til DJF
Fr56.1412
1 Pundi X(PUNDIX) til DOP
$19.561108
1 Pundi X(PUNDIX) til DZD
د.ج40.863224
1 Pundi X(PUNDIX) til FJD
$0.70965
1 Pundi X(PUNDIX) til GNF
Fr2,742.403
1 Pundi X(PUNDIX) til GTQ
Q2.415964
1 Pundi X(PUNDIX) til GYD
$66.010066
1 Pundi X(PUNDIX) til ISK
kr38.1634

Pundi X Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pundi X, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pundi X nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pundi X

Hvor mye er Pundi X (PUNDIX) verdt i dag?
Live PUNDIX prisen i USD er 0.3154 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUNDIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUNDIX til USD er $ 0.3154. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pundi X?
Markedsverdien for PUNDIX er $ 81.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUNDIX?
Den sirkulerende forsyningen av PUNDIX er 258.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUNDIX ?
PUNDIX oppnådde en ATH-pris på 7.13592656 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUNDIX?
PUNDIX så en ATL-pris på 0.21487481482968304 USD.
Hva er handelsvolumet til PUNDIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUNDIX er $ 65.23K USD.
Vil PUNDIX gå høyere i år?
PUNDIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUNDIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:32:31 (UTC+8)

Pundi X (PUNDIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PUNDIX-til-USD-kalkulator

Beløp

PUNDIX
PUNDIX
USD
USD

1 PUNDIX = 0.3154 USD

Handle PUNDIX

PUNDIXUSDT
$0.3154
$0.3154$0.3154
-2.88%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker