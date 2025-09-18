Hva er Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pundi X (PUNDIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pundi X (PUNDIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pundi X.

Sjekk Pundi Xprisprognosen nå!

Pundi X (PUNDIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pundi X (PUNDIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUNDIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pundi X Hvor mye er Pundi X (PUNDIX) verdt i dag? Live PUNDIX prisen i USD er 0.3154 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PUNDIX-til-USD-pris? $ 0.3154 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PUNDIX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pundi X? Markedsverdien for PUNDIX er $ 81.50M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PUNDIX? Den sirkulerende forsyningen av PUNDIX er 258.39M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUNDIX ? PUNDIX oppnådde en ATH-pris på 7.13592656 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PUNDIX? PUNDIX så en ATL-pris på 0.21487481482968304 USD . Hva er handelsvolumet til PUNDIX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUNDIX er $ 65.23K USD . Vil PUNDIX gå høyere i år? PUNDIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUNDIX prisprognosen for en mer grundig analyse.

