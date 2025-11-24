Pump.fun (PUMP)-prisforutsigelse (USD)

Få Pump.fun prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PUMP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pump.fun % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.002524 $0.002524 $0.002524 -1.36% USD Faktisk Prediksjon Pump.fun-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pump.fun potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002524 i 2025. Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pump.fun potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002650 i 2026. Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUMP for 2027 $ 0.002782 med en 10.25% vekstrate. Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUMP for 2028 $ 0.002921 med en 15.76% vekstrate. Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUMP for 2029 $ 0.003067 med en 21.55% vekstrate. Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUMP for 2030 $ 0.003221 med en 27.63% vekstrate. Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pump.fun potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005247. Pump.fun (PUMP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pump.fun potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008547. År Pris Vekst 2025 $ 0.002524 0.00%

2026 $ 0.002650 5.00%

2027 $ 0.002782 10.25%

2028 $ 0.002921 15.76%

2029 $ 0.003067 21.55%

2030 $ 0.003221 27.63%

2031 $ 0.003382 34.01%

2032 $ 0.003551 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003729 47.75%

2034 $ 0.003915 55.13%

2035 $ 0.004111 62.89%

2036 $ 0.004316 71.03%

2037 $ 0.004532 79.59%

2038 $ 0.004759 88.56%

2039 $ 0.004997 97.99%

2040 $ 0.005247 107.89% Vis mer Kortsiktig Pump.fun-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.002524 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.002524 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.002526 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.002534 0.41% Pump.fun (PUMP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PUMP November 24, 2025(I dag) er $0.002524 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pump.fun (PUMP) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PUMP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002524 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pump.fun (PUMP) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PUMP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002526 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pump.fun (PUMP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PUMP $0.002534 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pump.fun prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.002524$ 0.002524 $ 0.002524 Prisendring (24 t) -1.35% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Volum (24 timer) -- Den siste PUMP-prisen er $ 0.002524. Den har en 24-timers endring på -1.36%, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.13M. Videre har PUMP en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se PUMP livepris

Pump.fun Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pump.fun direktepris, er gjeldende pris for Pump.fun 0.002525USD. Den sirkulerende forsyningen av Pump.fun(PUMP) er 0.00 PUMP , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.000123 $ 0.002765 $ 0.002472

7 dager -0.26% $ -0.000913 $ 0.003484 $ 0.002472

30 dager -0.38% $ -0.001575 $ 0.005483 $ 0.002472 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pump.fun vist en prisbevegelse på $-0.000123 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pump.fun handlet på en topp på $0.003484 og en bunn på $0.002472 . Det så en prisendring på -0.26% . Denne nylige trenden viser potensialet til PUMP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pump.fun opplevd en -0.38% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001575 av dens verdi. Dette indikerer at PUMP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pump.fun prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PUMP prishistorikk

Hvordan fungerer Pump.fun (PUMP) prisforutsigelsesmodul? Pump.fun-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PUMP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pump.fun det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PUMP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pump.fun. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PUMP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PUMP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pump.fun.

Hvorfor er PUMP-prisforutsigelse viktig?

PUMP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PUMP nå? I følge dine forutsigelser vil PUMP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PUMP neste måned? I følge Pump.fun (PUMP)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PUMP-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PUMP koste i 2026? Prisen på 1 Pump.fun (PUMP) i dag er $0.002524 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PUMP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PUMP i 2027? Pump.fun (PUMP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PUMP innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PUMP i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pump.fun (PUMP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PUMP i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pump.fun (PUMP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PUMP koste i 2030? Prisen på 1 Pump.fun (PUMP) i dag er $0.002524 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PUMP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PUMP i 2040? Pump.fun (PUMP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PUMP innen 2040.