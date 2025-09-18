Hva er PUMLx (PUMLX)

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

Folk spør også: Andre spørsmål om PUMLx Hvor mye er PUMLx (PUMLX) verdt i dag? Live PUMLX prisen i USD er 0.00075 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PUMLX-til-USD-pris? $ 0.00075 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PUMLX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PUMLx? Markedsverdien for PUMLX er $ 96.94K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PUMLX? Den sirkulerende forsyningen av PUMLX er 129.25M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUMLX ? PUMLX oppnådde en ATH-pris på 0.07747265475856323 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PUMLX? PUMLX så en ATL-pris på 0.000250137201915361 USD . Hva er handelsvolumet til PUMLX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUMLX er $ 71.25 USD . Vil PUMLX gå høyere i år? PUMLX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUMLX prisprognosen for en mer grundig analyse.

PUMLx (PUMLX) Viktige bransjeoppdateringer

