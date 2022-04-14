PUMLx (PUMLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUMLx (PUMLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUMLx (PUMLX) Informasjon PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. Offisiell nettside: https://puml.io Teknisk dokument: https://whitepaper.puml.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 Kjøp PUMLX nå!

PUMLx (PUMLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUMLx (PUMLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.11K $ 102.11K $ 102.11K Total forsyning: $ 495.14M $ 495.14M $ 495.14M Sirkulerende forsyning: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 391.16K $ 391.16K $ 391.16K All-time high: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 All-Time Low: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 Nåværende pris: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Lær mer om PUMLx (PUMLX) pris

PUMLx (PUMLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUMLx (PUMLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUMLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUMLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUMLXs tokenomics, kan du utforske PUMLX tokenets livepris!

PUMLx (PUMLX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PUMLX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PUMLX nå!

