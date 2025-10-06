Succinct pris i dag

Sanntids Succinct (PROVE) pris i dag er $ 0.4646, med en 1.95% endring de siste 24 timene. Nåværende PROVE til USD konverteringssats er $ 0.4646 per PROVE.

Succinct rangerer for tiden som #297 etter markedsverdi på $ 90.60M, med en sirkulerende forsyning på 195.00M PROVE. I løpet av de siste 24 timene PROVE har den blitt handlet mellom $ 0.4552(laveste) og $ 0.474 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.7260015460023572, mens tidenes laveste notering var $ 0.4184223922367206.

Kortsiktig har PROVE beveget seg -1.13% i løpet av den siste timen og -12.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 213.18K.

Succinct (PROVE) Markedsinformasjon

Rangering No.297 Markedsverdi $ 90.60M$ 90.60M $ 90.60M Volum (24 timer) $ 213.18K$ 213.18K $ 213.18K Fullt utvannet markedsverdi $ 464.60M$ 464.60M $ 464.60M Opplagsforsyning 195.00M 195.00M 195.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 19.50% Offentlig blokkjede ETH

