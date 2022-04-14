Prom (PROM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Prom (PROM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Prom (PROM) Informasjon Offisiell nettside: https://prom.io/ Teknisk dokument: https://prom.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Kjøp PROM nå!

Prom (PROM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prom (PROM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 180.47M $ 180.47M $ 180.47M Total forsyning: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Sirkulerende forsyning: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 190.36M $ 190.36M $ 190.36M All-time high: $ 12.346 $ 12.346 $ 12.346 All-Time Low: $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 Nåværende pris: $ 9.889 $ 9.889 $ 9.889 Lær mer om Prom (PROM) pris

Prom (PROM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prom (PROM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROMs tokenomics, kan du utforske PROM tokenets livepris!

Prom (PROM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PROM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

PROM prisforutsigelse Vil du vite hvor PROM kan være på vei? Vår PROM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

