Dagens FC Porto Fan Token livepris er 1.0263 USD. Spor prisoppdateringer for PORTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PORTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FC Porto Fan Token Logo

FC Porto Fan Token Pris(PORTO)

1 PORTO til USD livepris:

$1.0254
$1.0254$1.0254
+1.05%1D
USD
FC Porto Fan Token (PORTO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:50 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.0117
$ 1.0117$ 1.0117
24 timer lav
$ 1.0467
$ 1.0467$ 1.0467
24 timer høy

$ 1.0117
$ 1.0117$ 1.0117

$ 1.0467
$ 1.0467$ 1.0467

$ 14.652555111305508
$ 14.652555111305508$ 14.652555111305508

$ 0.6970188925487788
$ 0.6970188925487788$ 0.6970188925487788

-0.21%

+1.05%

-2.76%

-2.76%

FC Porto Fan Token (PORTO) sanntidsprisen er $ 1.0263. I løpet av de siste 24 timene har PORTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0117 og et toppnivå på $ 1.0467, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PORTO er $ 14.652555111305508, mens den rekordlave prisen er $ 0.6970188925487788.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PORTO endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +1.05% over 24 timer og -2.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FC Porto Fan Token (PORTO) Markedsinformasjon

No.1134

$ 11.63M
$ 11.63M$ 11.63M

$ 126.50K
$ 126.50K$ 126.50K

$ 41.05M
$ 41.05M$ 41.05M

11.33M
11.33M 11.33M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

28.32%

BSC

Nåværende markedsverdi på FC Porto Fan Token er $ 11.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 126.50K. Den sirkulerende forsyningen på PORTO er 11.33M, med en total tilgang på 40000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.05M.

FC Porto Fan Token (PORTO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FC Porto Fan Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.010655+1.05%
30 dager$ -0.1226-10.68%
60 dager$ +0.1396+15.74%
90 dager$ +0.2676+35.27%
FC Porto Fan Token Prisendring i dag

I dag registrerte PORTO en endring på $ +0.010655 (+1.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FC Porto Fan Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1226 (-10.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FC Porto Fan Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PORTO en endring på $ +0.1396 (+15.74%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FC Porto Fan Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2676+35.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FC Porto Fan Token (PORTO)?

Sjekk ut FC Porto Fan Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FC Porto Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PORTO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FC Porto Fan Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FC Porto Fan Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FC Porto Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FC Porto Fan Token (PORTO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FC Porto Fan Token (PORTO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FC Porto Fan Token.

Sjekk FC Porto Fan Tokenprisprognosen nå!

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FC Porto Fan Token (PORTO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PORTO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FC Porto Fan Token (PORTO)

Leter du etter hvordan du kjøperFC Porto Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FC Porto Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PORTO til lokale valutaer

1 FC Porto Fan Token(PORTO) til VND
27,007.0845
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til AUD
A$1.549713
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til GBP
0.759462
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til EUR
0.872355
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til USD
$1.0263
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MYR
RM4.31046
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til TRY
42.468294
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til JPY
¥150.8661
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til ARS
ARS$1,513.710396
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til RUB
85.69605
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til INR
90.406767
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til IDR
Rp17,104.993158
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til KRW
1,433.371632
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til PHP
58.560678
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til EGP
￡E.49.426608
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BRL
R$5.449653
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til CAD
C$1.406031
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BDT
124.941762
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til NGN
1,534.072188
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til COP
$4,008.984375
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til ZAR
R.17.775516
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til UAH
42.406716
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til TZS
T.Sh.2,540.338812
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til VES
Bs167.2869
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til CLP
$980.1165
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til PKR
Rs291.304992
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til KZT
555.649083
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til THB
฿32.646603
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til TWD
NT$31.025049
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til AED
د.إ3.766521
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til CHF
Fr0.810777
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til HKD
HK$7.974351
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til AMD
֏392.76501
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MAD
.د.م9.257226
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MXN
$18.873657
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til SAR
ريال3.848625
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til ETB
Br147.345891
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til KES
KSh132.577434
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til JOD
د.أ0.7276467
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til PLN
3.715206
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til RON
лв4.423353
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til SEK
kr9.657483
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BGN
лв1.703658
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til HUF
Ft340.957386
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til CZK
21.213621
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til KWD
د.ك0.3130215
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til ILS
3.417579
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BOB
Bs7.091733
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til AZN
1.74471
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til TJS
SM9.606168
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til GEL
2.77101
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til AOA
Kz935.544291
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BHD
.د.ب0.3869151
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BMD
$1.0263
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til DKK
kr6.517005
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til HNL
L26.899323
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MUR
46.532442
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til NAD
$17.806305
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til NOK
kr10.201422
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til NZD
$1.74471
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til PAB
B/.1.0263
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til PGK
K4.289934
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til QAR
ر.ق3.725469
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til RSD
дин.102.363162
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til UZS
soʻm12,670.361121
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til ALL
L84.628698
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til ANG
ƒ1.837077
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til AWG
ƒ1.84734
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BBD
$2.0526
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BAM
KM1.703658
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BIF
Fr3,063.5055
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BND
$1.313664
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BSD
$1.0263
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til JMD
$164.628783
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til KHR
4,121.682378
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til KMF
Fr428.9934
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til LAK
22,310.869119
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til LKR
Rs310.435224
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MDL
L16.93395
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MGA
Ar4,541.141451
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MOP
P8.220663
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MVR
15.70239
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MWK
MK1,781.769693
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til MZN
MT65.58057
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til NPR
Rs144.626196
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til PYG
7,329.8346
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til RWF
Fr1,487.1087
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til SBD
$8.41566
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til SCR
14.706879
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til SRD
$39.091767
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til SVC
$8.980125
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til SZL
L17.806305
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til TMT
m3.59205
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til TND
د.ت2.986533
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til TTD
$6.948051
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til UGX
Sh3,600.2604
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til XAF
Fr572.6754
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til XCD
$2.77101
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til XOF
Fr572.6754
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til XPF
Fr103.6563
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BWP
P13.670316
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til BZD
$2.062863
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til CVE
$96.246414
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til DJF
Fr181.6551
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til DOP
$63.651126
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til DZD
د.ج132.967428
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til FJD
$2.309175
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til GNF
Fr8,923.6785
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til GTQ
Q7.861458
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til GYD
$214.794327
1 FC Porto Fan Token(PORTO) til ISK
kr124.1823

FC Porto Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FC Porto Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell FC Porto Fan Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FC Porto Fan Token

Hvor mye er FC Porto Fan Token (PORTO) verdt i dag?
Live PORTO prisen i USD er 1.0263 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PORTO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PORTO til USD er $ 1.0263. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FC Porto Fan Token?
Markedsverdien for PORTO er $ 11.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PORTO?
Den sirkulerende forsyningen av PORTO er 11.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPORTO ?
PORTO oppnådde en ATH-pris på 14.652555111305508 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PORTO?
PORTO så en ATL-pris på 0.6970188925487788 USD.
Hva er handelsvolumet til PORTO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PORTO er $ 126.50K USD.
Vil PORTO gå høyere i år?
PORTO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PORTO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:50 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

