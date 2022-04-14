FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FC Porto Fan Token (PORTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FC Porto Fan Token (PORTO) Informasjon FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Offisiell nettside: https://www.fcporto.pt/ Blokkutforsker: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FC Porto Fan Token (PORTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.16M $ 11.16M $ 11.16M Total forsyning: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Sirkulerende forsyning: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.40M $ 39.40M $ 39.40M All-time high: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 All-Time Low: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Nåværende pris: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Lær mer om FC Porto Fan Token (PORTO) pris

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FC Porto Fan Token (PORTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PORTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PORTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PORTOs tokenomics, kan du utforske PORTO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PORTO Interessert i å legge til FC Porto Fan Token (PORTO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PORTO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

FC Porto Fan Token (PORTO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PORTO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PORTO nå!

PORTO prisforutsigelse Vil du vite hvor PORTO kan være på vei? Vår PORTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PORTO tokenets prisforutsigelse nå!

