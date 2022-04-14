Port3 Network (PORT3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Port3 Network (PORT3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Port3 Network (PORT3) Informasjon Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Offisiell nettside: https://port3.io/ Teknisk dokument: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Kjøp PORT3 nå!

Port3 Network (PORT3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Port3 Network (PORT3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.11M $ 22.11M $ 22.11M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.23M $ 44.23M $ 44.23M All-time high: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 All-Time Low: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Nåværende pris: $ 0.04423 $ 0.04423 $ 0.04423 Lær mer om Port3 Network (PORT3) pris

Port3 Network (PORT3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Port3 Network (PORT3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PORT3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PORT3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PORT3s tokenomics, kan du utforske PORT3 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PORT3 Interessert i å legge til Port3 Network (PORT3) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PORT3, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PORT3 på MEXC nå!

Port3 Network (PORT3) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PORT3 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PORT3 nå!

PORT3 prisforutsigelse Vil du vite hvor PORT3 kan være på vei? Vår PORT3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PORT3 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!