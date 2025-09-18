Hva er Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network (PORT3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Port3 Network (PORT3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PORT3 tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Port3 Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Port3 Network Hvor mye er Port3 Network (PORT3) verdt i dag? Live PORT3 prisen i USD er 0.03887 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PORT3-til-USD-pris? $ 0.03887 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PORT3 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Port3 Network? Markedsverdien for PORT3 er $ 19.43M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PORT3? Den sirkulerende forsyningen av PORT3 er 499.85M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPORT3 ? PORT3 oppnådde en ATH-pris på 0.32825507030864065 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PORT3? PORT3 så en ATL-pris på 0.011041491512868788 USD . Hva er handelsvolumet til PORT3? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PORT3 er $ 120.28K USD . Vil PORT3 gå høyere i år? PORT3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PORT3 prisprognosen for en mer grundig analyse.

Port3 Network (PORT3) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

