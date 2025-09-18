Dagens Port3 Network livepris er 0.03887 USD. Spor prisoppdateringer for PORT3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PORT3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Port3 Network livepris er 0.03887 USD. Spor prisoppdateringer for PORT3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PORT3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Port3 Network Logo

Port3 Network Pris(PORT3)

1 PORT3 til USD livepris:

$0.03866
$0.03866$0.03866
+6.38%1D
USD
Port3 Network (PORT3) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:46:55 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03229
$ 0.03229$ 0.03229
24 timer lav
$ 0.04102
$ 0.04102$ 0.04102
24 timer høy

$ 0.03229
$ 0.03229$ 0.03229

$ 0.04102
$ 0.04102$ 0.04102

$ 0.32825507030864065
$ 0.32825507030864065$ 0.32825507030864065

$ 0.011041491512868788
$ 0.011041491512868788$ 0.011041491512868788

+7.22%

+6.38%

+32.16%

+32.16%

Port3 Network (PORT3) sanntidsprisen er $ 0.03887. I løpet av de siste 24 timene har PORT3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03229 og et toppnivå på $ 0.04102, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PORT3 er $ 0.32825507030864065, mens den rekordlave prisen er $ 0.011041491512868788.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PORT3 endret seg med +7.22% i løpet av den siste timen, +6.38% over 24 timer og +32.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Port3 Network (PORT3) Markedsinformasjon

No.968

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

$ 120.28K
$ 120.28K$ 120.28K

$ 38.87M
$ 38.87M$ 38.87M

499.85M
499.85M 499.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

49.98%

ETH

Nåværende markedsverdi på Port3 Network er $ 19.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 120.28K. Den sirkulerende forsyningen på PORT3 er 499.85M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.87M.

Port3 Network (PORT3) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Port3 Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0023186+6.38%
30 dager$ +0.00016+0.41%
60 dager$ +0.0062+18.97%
90 dager$ -0.00485-11.10%
Port3 Network Prisendring i dag

I dag registrerte PORT3 en endring på $ +0.0023186 (+6.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Port3 Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00016 (+0.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Port3 Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PORT3 en endring på $ +0.0062 (+18.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Port3 Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00485-11.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Port3 Network (PORT3)?

Sjekk ut Port3 Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Port3 Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PORT3 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Port3 Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Port3 Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Port3 Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Port3 Network (PORT3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Port3 Network (PORT3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Port3 Network.

Sjekk Port3 Networkprisprognosen nå!

Port3 Network (PORT3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Port3 Network (PORT3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PORT3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Port3 Network (PORT3)

Leter du etter hvordan du kjøperPort3 Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Port3 Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PORT3 til lokale valutaer

1 Port3 Network(PORT3) til VND
1,022.86405
1 Port3 Network(PORT3) til AUD
A$0.0586937
1 Port3 Network(PORT3) til GBP
0.0287638
1 Port3 Network(PORT3) til EUR
0.0330395
1 Port3 Network(PORT3) til USD
$0.03887
1 Port3 Network(PORT3) til MYR
RM0.163254
1 Port3 Network(PORT3) til TRY
1.6080519
1 Port3 Network(PORT3) til JPY
¥5.71389
1 Port3 Network(PORT3) til ARS
ARS$57.3301404
1 Port3 Network(PORT3) til RUB
3.245645
1 Port3 Network(PORT3) til INR
3.4240583
1 Port3 Network(PORT3) til IDR
Rp647.8330742
1 Port3 Network(PORT3) til KRW
54.2873968
1 Port3 Network(PORT3) til PHP
2.2186996
1 Port3 Network(PORT3) til EGP
￡E.1.8715905
1 Port3 Network(PORT3) til BRL
R$0.2067884
1 Port3 Network(PORT3) til CAD
C$0.0532519
1 Port3 Network(PORT3) til BDT
4.7320338
1 Port3 Network(PORT3) til NGN
58.1013212
1 Port3 Network(PORT3) til COP
$151.8359375
1 Port3 Network(PORT3) til ZAR
R.0.6743945
1 Port3 Network(PORT3) til UAH
1.6061084
1 Port3 Network(PORT3) til TZS
T.Sh.96.2125788
1 Port3 Network(PORT3) til VES
Bs6.33581
1 Port3 Network(PORT3) til CLP
$37.12085
1 Port3 Network(PORT3) til PKR
Rs11.0328608
1 Port3 Network(PORT3) til KZT
21.0446067
1 Port3 Network(PORT3) til THB
฿1.2376208
1 Port3 Network(PORT3) til TWD
NT$1.1750401
1 Port3 Network(PORT3) til AED
د.إ0.1426529
1 Port3 Network(PORT3) til CHF
Fr0.0307073
1 Port3 Network(PORT3) til HKD
HK$0.3020199
1 Port3 Network(PORT3) til AMD
֏14.875549
1 Port3 Network(PORT3) til MAD
.د.م0.3506074
1 Port3 Network(PORT3) til MXN
$0.7155967
1 Port3 Network(PORT3) til SAR
ريال0.1457625
1 Port3 Network(PORT3) til ETB
Br5.5805659
1 Port3 Network(PORT3) til KES
KSh5.0212266
1 Port3 Network(PORT3) til JOD
د.أ0.02755883
1 Port3 Network(PORT3) til PLN
0.1407094
1 Port3 Network(PORT3) til RON
лв0.1679184
1 Port3 Network(PORT3) til SEK
kr0.3657667
1 Port3 Network(PORT3) til BGN
лв0.0645242
1 Port3 Network(PORT3) til HUF
Ft12.9262185
1 Port3 Network(PORT3) til CZK
0.8034429
1 Port3 Network(PORT3) til KWD
د.ك0.01185535
1 Port3 Network(PORT3) til ILS
0.1294371
1 Port3 Network(PORT3) til BOB
Bs0.2685917
1 Port3 Network(PORT3) til AZN
0.066079
1 Port3 Network(PORT3) til TJS
SM0.3638232
1 Port3 Network(PORT3) til GEL
0.104949
1 Port3 Network(PORT3) til AOA
Kz35.4327259
1 Port3 Network(PORT3) til BHD
.د.ب0.01465399
1 Port3 Network(PORT3) til BMD
$0.03887
1 Port3 Network(PORT3) til DKK
kr0.2468245
1 Port3 Network(PORT3) til HNL
L1.0187827
1 Port3 Network(PORT3) til MUR
1.7623658
1 Port3 Network(PORT3) til NAD
$0.6743945
1 Port3 Network(PORT3) til NOK
kr0.3863678
1 Port3 Network(PORT3) til NZD
$0.066079
1 Port3 Network(PORT3) til PAB
B/.0.03887
1 Port3 Network(PORT3) til PGK
K0.1624766
1 Port3 Network(PORT3) til QAR
ر.ق0.1410981
1 Port3 Network(PORT3) til RSD
дин.3.8776712
1 Port3 Network(PORT3) til UZS
soʻm479.8761929
1 Port3 Network(PORT3) til ALL
L3.2052202
1 Port3 Network(PORT3) til ANG
ƒ0.0695773
1 Port3 Network(PORT3) til AWG
ƒ0.069966
1 Port3 Network(PORT3) til BBD
$0.07774
1 Port3 Network(PORT3) til BAM
KM0.0645242
1 Port3 Network(PORT3) til BIF
Fr116.02695
1 Port3 Network(PORT3) til BND
$0.0497536
1 Port3 Network(PORT3) til BSD
$0.03887
1 Port3 Network(PORT3) til JMD
$6.2351367
1 Port3 Network(PORT3) til KHR
156.1042522
1 Port3 Network(PORT3) til KMF
Fr16.24766
1 Port3 Network(PORT3) til LAK
844.9999831
1 Port3 Network(PORT3) til LKR
Rs11.7573976
1 Port3 Network(PORT3) til MDL
L0.641355
1 Port3 Network(PORT3) til MGA
Ar171.9908099
1 Port3 Network(PORT3) til MOP
P0.3113487
1 Port3 Network(PORT3) til MVR
0.594711
1 Port3 Network(PORT3) til MWK
MK67.4825957
1 Port3 Network(PORT3) til MZN
MT2.483793
1 Port3 Network(PORT3) til NPR
Rs5.4775604
1 Port3 Network(PORT3) til PYG
277.60954
1 Port3 Network(PORT3) til RWF
Fr56.32263
1 Port3 Network(PORT3) til SBD
$0.318734
1 Port3 Network(PORT3) til SCR
0.5916014
1 Port3 Network(PORT3) til SRD
$1.4805583
1 Port3 Network(PORT3) til SVC
$0.3401125
1 Port3 Network(PORT3) til SZL
L0.6743945
1 Port3 Network(PORT3) til TMT
m0.136045
1 Port3 Network(PORT3) til TND
د.ت0.1131117
1 Port3 Network(PORT3) til TTD
$0.2631499
1 Port3 Network(PORT3) til UGX
Sh136.35596
1 Port3 Network(PORT3) til XAF
Fr21.68946
1 Port3 Network(PORT3) til XCD
$0.104949
1 Port3 Network(PORT3) til XOF
Fr21.68946
1 Port3 Network(PORT3) til XPF
Fr3.92587
1 Port3 Network(PORT3) til BWP
P0.5177484
1 Port3 Network(PORT3) til BZD
$0.0781287
1 Port3 Network(PORT3) til CVE
$3.6452286
1 Port3 Network(PORT3) til DJF
Fr6.91886
1 Port3 Network(PORT3) til DOP
$2.4107174
1 Port3 Network(PORT3) til DZD
د.ج5.0367746
1 Port3 Network(PORT3) til FJD
$0.0874575
1 Port3 Network(PORT3) til GNF
Fr337.97465
1 Port3 Network(PORT3) til GTQ
Q0.2977442
1 Port3 Network(PORT3) til GYD
$8.1351023
1 Port3 Network(PORT3) til ISK
kr4.70327

Port3 Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Port3 Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Port3 Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Port3 Network

Hvor mye er Port3 Network (PORT3) verdt i dag?
Live PORT3 prisen i USD er 0.03887 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PORT3-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PORT3 til USD er $ 0.03887. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Port3 Network?
Markedsverdien for PORT3 er $ 19.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PORT3?
Den sirkulerende forsyningen av PORT3 er 499.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPORT3 ?
PORT3 oppnådde en ATH-pris på 0.32825507030864065 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PORT3?
PORT3 så en ATL-pris på 0.011041491512868788 USD.
Hva er handelsvolumet til PORT3?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PORT3 er $ 120.28K USD.
Vil PORT3 gå høyere i år?
PORT3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PORT3 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:46:55 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PORT3-til-USD-kalkulator

Beløp

PORT3
PORT3
USD
USD

1 PORT3 = 0.03887 USD

Handle PORT3

PORT3USDT
$0.03866
$0.03866$0.03866
+6.17%

