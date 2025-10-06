Zypher Network pris i dag

Sanntids Zypher Network (POP) pris i dag er $ 0.0007397, med en 14.71% endring de siste 24 timene. Nåværende POP til USD konverteringssats er $ 0.0007397 per POP.

Zypher Network rangerer for tiden som #1946 etter markedsverdi på $ 1.16M, med en sirkulerende forsyning på 1.57B POP. I løpet av de siste 24 timene POP har den blitt handlet mellom $ 0.0007242(laveste) og $ 0.0009004 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0122852444917876, mens tidenes laveste notering var $ 0.000756526961974991.

Kortsiktig har POP beveget seg -0.73% i løpet av den siste timen og -33.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.32K.

Zypher Network (POP) Markedsinformasjon

Rangering No.1946 Markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volum (24 timer) $ 59.32K$ 59.32K $ 59.32K Fullt utvannet markedsverdi $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Opplagsforsyning 1.57B 1.57B 1.57B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 15.68% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Zypher Network er $ 1.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.32K. Den sirkulerende forsyningen på POP er 1.57B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.40M.