Dagens Marlin POND livepris er 0.008406 USD. Spor prisoppdateringer for POND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Marlin POND Logo

Marlin POND Pris(POND)

1 POND til USD livepris:

$0.008408
+0.17%1D
USD
Marlin POND (POND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:12 (UTC+8)

Marlin POND (POND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.008372
24 timer lav
$ 0.00877
24 timer høy

$ 0.008372
$ 0.00877
$ 0.38450229
$ 0.006417827512672913
-0.14%

+0.17%

-4.08%

-4.08%

Marlin POND (POND) sanntidsprisen er $ 0.008406. I løpet av de siste 24 timene har POND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.008372 og et toppnivå på $ 0.00877, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POND er $ 0.38450229, mens den rekordlave prisen er $ 0.006417827512672913.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POND endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -4.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Marlin POND (POND) Markedsinformasjon

No.485

$ 68.95M
$ 275.47K
$ 84.06M
8.20B
10,000,000,000
2020-12-22 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Marlin POND er $ 68.95M, med et 24-timers handelsvolum på $ 275.47K. Den sirkulerende forsyningen på POND er 8.20B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.06M.

Marlin POND (POND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Marlin POND for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001427+0.17%
30 dager$ -0.000822-8.91%
60 dager$ -0.00098-10.45%
90 dager$ +0.001251+17.48%
Marlin POND Prisendring i dag

I dag registrerte POND en endring på $ +0.00001427 (+0.17%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Marlin POND 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000822 (-8.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Marlin POND 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så POND en endring på $ -0.00098 (-10.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Marlin POND 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001251+17.48% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Marlin POND (POND)?

Sjekk ut Marlin POND Prishistorikk-siden nå.

Hva er Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Marlin POND investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk POND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Marlin POND på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Marlin POND kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Marlin POND Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Marlin POND (POND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Marlin POND (POND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Marlin POND.

Sjekk Marlin PONDprisprognosen nå!

Marlin POND (POND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Marlin POND (POND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Marlin POND (POND)

Leter du etter hvordan du kjøperMarlin POND? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Marlin POND på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

POND til lokale valutaer

1 Marlin POND(POND) til VND
221.20389
1 Marlin POND(POND) til AUD
A$0.01269306
1 Marlin POND(POND) til GBP
0.00622044
1 Marlin POND(POND) til EUR
0.0071451
1 Marlin POND(POND) til USD
$0.008406
1 Marlin POND(POND) til MYR
RM0.0353052
1 Marlin POND(POND) til TRY
0.34784028
1 Marlin POND(POND) til JPY
¥1.235682
1 Marlin POND(POND) til ARS
ARS$12.39817752
1 Marlin POND(POND) til RUB
0.701901
1 Marlin POND(POND) til INR
0.74048454
1 Marlin POND(POND) til IDR
Rp140.09994396
1 Marlin POND(POND) til KRW
11.74015584
1 Marlin POND(POND) til PHP
0.47964636
1 Marlin POND(POND) til EGP
￡E.0.40483296
1 Marlin POND(POND) til BRL
R$0.04463586
1 Marlin POND(POND) til CAD
C$0.01151622
1 Marlin POND(POND) til BDT
1.02334644
1 Marlin POND(POND) til NGN
12.56495256
1 Marlin POND(POND) til COP
$32.8359375
1 Marlin POND(POND) til ZAR
R.0.14559192
1 Marlin POND(POND) til UAH
0.34733592
1 Marlin POND(POND) til TZS
T.Sh.20.80686744
1 Marlin POND(POND) til VES
Bs1.370178
1 Marlin POND(POND) til CLP
$8.02773
1 Marlin POND(POND) til PKR
Rs2.38595904
1 Marlin POND(POND) til KZT
4.55109246
1 Marlin POND(POND) til THB
฿0.26739486
1 Marlin POND(POND) til TWD
NT$0.25411338
1 Marlin POND(POND) til AED
د.إ0.03085002
1 Marlin POND(POND) til CHF
Fr0.00664074
1 Marlin POND(POND) til HKD
HK$0.06531462
1 Marlin POND(POND) til AMD
֏3.2169762
1 Marlin POND(POND) til MAD
.د.م0.07582212
1 Marlin POND(POND) til MXN
$0.15458634
1 Marlin POND(POND) til SAR
ريال0.0315225
1 Marlin POND(POND) til ETB
Br1.20684942
1 Marlin POND(POND) til KES
KSh1.08588708
1 Marlin POND(POND) til JOD
د.أ0.005959854
1 Marlin POND(POND) til PLN
0.03042972
1 Marlin POND(POND) til RON
лв0.03622986
1 Marlin POND(POND) til SEK
kr0.07910046
1 Marlin POND(POND) til BGN
лв0.01395396
1 Marlin POND(POND) til HUF
Ft2.79264132
1 Marlin POND(POND) til CZK
0.17375202
1 Marlin POND(POND) til KWD
د.ك0.00256383
1 Marlin POND(POND) til ILS
0.02799198
1 Marlin POND(POND) til BOB
Bs0.05808546
1 Marlin POND(POND) til AZN
0.0142902
1 Marlin POND(POND) til TJS
SM0.07868016
1 Marlin POND(POND) til GEL
0.0226962
1 Marlin POND(POND) til AOA
Kz7.66265742
1 Marlin POND(POND) til BHD
.د.ب0.003169062
1 Marlin POND(POND) til BMD
$0.008406
1 Marlin POND(POND) til DKK
kr0.0533781
1 Marlin POND(POND) til HNL
L0.22032126
1 Marlin POND(POND) til MUR
0.38112804
1 Marlin POND(POND) til NAD
$0.1458441
1 Marlin POND(POND) til NOK
kr0.08355564
1 Marlin POND(POND) til NZD
$0.0142902
1 Marlin POND(POND) til PAB
B/.0.008406
1 Marlin POND(POND) til PGK
K0.03513708
1 Marlin POND(POND) til QAR
ر.ق0.03051378
1 Marlin POND(POND) til RSD
дин.0.83841444
1 Marlin POND(POND) til UZS
soʻm103.77770202
1 Marlin POND(POND) til ALL
L0.69315876
1 Marlin POND(POND) til ANG
ƒ0.01504674
1 Marlin POND(POND) til AWG
ƒ0.0151308
1 Marlin POND(POND) til BBD
$0.016812
1 Marlin POND(POND) til BAM
KM0.01395396
1 Marlin POND(POND) til BIF
Fr25.09191
1 Marlin POND(POND) til BND
$0.01075968
1 Marlin POND(POND) til BSD
$0.008406
1 Marlin POND(POND) til JMD
$1.34840646
1 Marlin POND(POND) til KHR
33.75900036
1 Marlin POND(POND) til KMF
Fr3.513708
1 Marlin POND(POND) til LAK
182.73912678
1 Marlin POND(POND) til LKR
Rs2.54264688
1 Marlin POND(POND) til MDL
L0.138699
1 Marlin POND(POND) til MGA
Ar37.19461662
1 Marlin POND(POND) til MOP
P0.06733206
1 Marlin POND(POND) til MVR
0.1286118
1 Marlin POND(POND) til MWK
MK14.59374066
1 Marlin POND(POND) til MZN
MT0.5371434
1 Marlin POND(POND) til NPR
Rs1.18457352
1 Marlin POND(POND) til PYG
60.035652
1 Marlin POND(POND) til RWF
Fr12.180294
1 Marlin POND(POND) til SBD
$0.0689292
1 Marlin POND(POND) til SCR
0.12045798
1 Marlin POND(POND) til SRD
$0.32018454
1 Marlin POND(POND) til SVC
$0.0735525
1 Marlin POND(POND) til SZL
L0.1458441
1 Marlin POND(POND) til TMT
m0.029421
1 Marlin POND(POND) til TND
د.ت0.02446146
1 Marlin POND(POND) til TTD
$0.05690862
1 Marlin POND(POND) til UGX
Sh29.488248
1 Marlin POND(POND) til XAF
Fr4.690548
1 Marlin POND(POND) til XCD
$0.0226962
1 Marlin POND(POND) til XOF
Fr4.690548
1 Marlin POND(POND) til XPF
Fr0.849006
1 Marlin POND(POND) til BWP
P0.11196792
1 Marlin POND(POND) til BZD
$0.01689606
1 Marlin POND(POND) til CVE
$0.78831468
1 Marlin POND(POND) til DJF
Fr1.487862
1 Marlin POND(POND) til DOP
$0.52134012
1 Marlin POND(POND) til DZD
د.ج1.08908136
1 Marlin POND(POND) til FJD
$0.0189135
1 Marlin POND(POND) til GNF
Fr73.09017
1 Marlin POND(POND) til GTQ
Q0.06438996
1 Marlin POND(POND) til GYD
$1.75929174
1 Marlin POND(POND) til ISK
kr1.017126

Marlin POND Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Marlin POND, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Marlin POND nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Marlin POND

Hvor mye er Marlin POND (POND) verdt i dag?
Live POND prisen i USD er 0.008406 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POND til USD er $ 0.008406. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Marlin POND?
Markedsverdien for POND er $ 68.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POND?
Den sirkulerende forsyningen av POND er 8.20B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOND ?
POND oppnådde en ATH-pris på 0.38450229 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POND?
POND så en ATL-pris på 0.006417827512672913 USD.
Hva er handelsvolumet til POND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POND er $ 275.47K USD.
Vil POND gå høyere i år?
POND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:12 (UTC+8)

Marlin POND (POND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

