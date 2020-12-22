Hva er Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND (POND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Marlin POND (POND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Marlin POND Hvor mye er Marlin POND (POND) verdt i dag? Live POND prisen i USD er 0.008406 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende POND-til-USD-pris? $ 0.008406 . Sjekk ut Den nåværende prisen på POND til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Marlin POND? Markedsverdien for POND er $ 68.95M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av POND? Den sirkulerende forsyningen av POND er 8.20B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOND ? POND oppnådde en ATH-pris på 0.38450229 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på POND? POND så en ATL-pris på 0.006417827512672913 USD . Hva er handelsvolumet til POND? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POND er $ 275.47K USD . Vil POND gå høyere i år? POND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POND prisprognosen for en mer grundig analyse.

Marlin POND (POND) Viktige bransjeoppdateringer

