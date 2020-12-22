Marlin POND (POND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Marlin POND (POND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Marlin POND (POND) Informasjon Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Offisiell nettside: https://www.marlin.org Teknisk dokument: https://docs.marlin.org Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c Kjøp POND nå!

Marlin POND (POND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Marlin POND (POND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.93M $ 68.93M $ 68.93M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.04M $ 84.04M $ 84.04M All-time high: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 All-Time Low: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 Nåværende pris: $ 0.008404 $ 0.008404 $ 0.008404 Lær mer om Marlin POND (POND) pris

Marlin POND (POND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Marlin POND (POND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PONDs tokenomics, kan du utforske POND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe POND Interessert i å legge til Marlin POND (POND) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe POND, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper POND på MEXC nå!

Marlin POND (POND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for POND nå!

POND prisforutsigelse Vil du vite hvor POND kan være på vei? Vår POND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POND tokenets prisforutsigelse nå!

