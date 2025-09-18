Dagens Poollotto.finance livepris er 0.64 USD. Spor prisoppdateringer for PLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Poollotto.finance livepris er 0.64 USD. Spor prisoppdateringer for PLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PLT

PLT Prisinformasjon

PLT teknisk dokument

PLT Offisiell nettside

PLT tokenomics

PLT Prisprognose

PLT-historikk

PLT Kjøpeguide

PLT-til-fiat-valutakonverter

PLT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Poollotto.finance Logo

Poollotto.finance Pris(PLT)

1 PLT til USD livepris:

$0.64
$0.64$0.64
-20.00%1D
USD
Poollotto.finance (PLT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:19 (UTC+8)

Poollotto.finance (PLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.231
$ 0.231$ 0.231
24 timer lav
$ 0.85
$ 0.85$ 0.85
24 timer høy

$ 0.231
$ 0.231$ 0.231

$ 0.85
$ 0.85$ 0.85

$ 20.537504511928866
$ 20.537504511928866$ 20.537504511928866

$ 0.13680025601929285
$ 0.13680025601929285$ 0.13680025601929285

-20.00%

-20.00%

-16.67%

-16.67%

Poollotto.finance (PLT) sanntidsprisen er $ 0.64. I løpet av de siste 24 timene har PLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.231 og et toppnivå på $ 0.85, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLT er $ 20.537504511928866, mens den rekordlave prisen er $ 0.13680025601929285.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLT endret seg med -20.00% i løpet av den siste timen, -20.00% over 24 timer og -16.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Poollotto.finance (PLT) Markedsinformasjon

No.4774

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.52K
$ 24.52K$ 24.52K

$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M

0.00
0.00 0.00

19,200,000
19,200,000 19,200,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Poollotto.finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.52K. Den sirkulerende forsyningen på PLT er 0.00, med en total tilgang på 19200000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.29M.

Poollotto.finance (PLT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Poollotto.finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.16-20.00%
30 dager$ -0.335-34.36%
60 dager$ -0.519-44.78%
90 dager$ -2.009-75.84%
Poollotto.finance Prisendring i dag

I dag registrerte PLT en endring på $ -0.16 (-20.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Poollotto.finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.335 (-34.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Poollotto.finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PLT en endring på $ -0.519 (-44.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Poollotto.finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -2.009-75.84% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Poollotto.finance (PLT)?

Sjekk ut Poollotto.finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Poollotto.finance (PLT)

Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.

Poollotto.finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Poollotto.finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PLT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Poollotto.finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Poollotto.finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Poollotto.finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Poollotto.finance (PLT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Poollotto.finance (PLT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Poollotto.finance.

Sjekk Poollotto.financeprisprognosen nå!

Poollotto.finance (PLT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Poollotto.finance (PLT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Poollotto.finance (PLT)

Leter du etter hvordan du kjøperPoollotto.finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Poollotto.finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PLT til lokale valutaer

1 Poollotto.finance(PLT) til VND
16,841.6
1 Poollotto.finance(PLT) til AUD
A$0.9664
1 Poollotto.finance(PLT) til GBP
0.4736
1 Poollotto.finance(PLT) til EUR
0.544
1 Poollotto.finance(PLT) til USD
$0.64
1 Poollotto.finance(PLT) til MYR
RM2.688
1 Poollotto.finance(PLT) til TRY
26.4832
1 Poollotto.finance(PLT) til JPY
¥94.08
1 Poollotto.finance(PLT) til ARS
ARS$943.9488
1 Poollotto.finance(PLT) til RUB
53.44
1 Poollotto.finance(PLT) til INR
56.3776
1 Poollotto.finance(PLT) til IDR
Rp10,666.6624
1 Poollotto.finance(PLT) til KRW
893.8496
1 Poollotto.finance(PLT) til PHP
36.5056
1 Poollotto.finance(PLT) til EGP
￡E.30.8224
1 Poollotto.finance(PLT) til BRL
R$3.4048
1 Poollotto.finance(PLT) til CAD
C$0.8768
1 Poollotto.finance(PLT) til BDT
77.9136
1 Poollotto.finance(PLT) til NGN
956.6464
1 Poollotto.finance(PLT) til COP
$2,490.272
1 Poollotto.finance(PLT) til ZAR
R.11.0848
1 Poollotto.finance(PLT) til UAH
26.4448
1 Poollotto.finance(PLT) til TZS
T.Sh.1,584.1536
1 Poollotto.finance(PLT) til VES
Bs104.32
1 Poollotto.finance(PLT) til CLP
$611.2
1 Poollotto.finance(PLT) til PKR
Rs181.6576
1 Poollotto.finance(PLT) til KZT
346.5024
1 Poollotto.finance(PLT) til THB
฿20.3584
1 Poollotto.finance(PLT) til TWD
NT$19.3408
1 Poollotto.finance(PLT) til AED
د.إ2.3488
1 Poollotto.finance(PLT) til CHF
Fr0.5056
1 Poollotto.finance(PLT) til HKD
HK$4.9728
1 Poollotto.finance(PLT) til AMD
֏244.928
1 Poollotto.finance(PLT) til MAD
.د.م5.7728
1 Poollotto.finance(PLT) til MXN
$11.7632
1 Poollotto.finance(PLT) til SAR
ريال2.4
1 Poollotto.finance(PLT) til ETB
Br91.8848
1 Poollotto.finance(PLT) til KES
KSh82.6752
1 Poollotto.finance(PLT) til JOD
د.أ0.45376
1 Poollotto.finance(PLT) til PLN
2.3168
1 Poollotto.finance(PLT) til RON
лв2.7584
1 Poollotto.finance(PLT) til SEK
kr6.016
1 Poollotto.finance(PLT) til BGN
лв1.0624
1 Poollotto.finance(PLT) til HUF
Ft212.6208
1 Poollotto.finance(PLT) til CZK
13.2224
1 Poollotto.finance(PLT) til KWD
د.ك0.1952
1 Poollotto.finance(PLT) til ILS
2.1312
1 Poollotto.finance(PLT) til BOB
Bs4.4224
1 Poollotto.finance(PLT) til AZN
1.088
1 Poollotto.finance(PLT) til TJS
SM5.9904
1 Poollotto.finance(PLT) til GEL
1.728
1 Poollotto.finance(PLT) til AOA
Kz583.4048
1 Poollotto.finance(PLT) til BHD
.د.ب0.24128
1 Poollotto.finance(PLT) til BMD
$0.64
1 Poollotto.finance(PLT) til DKK
kr4.064
1 Poollotto.finance(PLT) til HNL
L16.7744
1 Poollotto.finance(PLT) til MUR
29.0176
1 Poollotto.finance(PLT) til NAD
$11.104
1 Poollotto.finance(PLT) til NOK
kr6.3616
1 Poollotto.finance(PLT) til NZD
$1.088
1 Poollotto.finance(PLT) til PAB
B/.0.64
1 Poollotto.finance(PLT) til PGK
K2.6752
1 Poollotto.finance(PLT) til QAR
ر.ق2.3232
1 Poollotto.finance(PLT) til RSD
дин.63.8016
1 Poollotto.finance(PLT) til UZS
soʻm7,901.2288
1 Poollotto.finance(PLT) til ALL
L52.7744
1 Poollotto.finance(PLT) til ANG
ƒ1.1456
1 Poollotto.finance(PLT) til AWG
ƒ1.152
1 Poollotto.finance(PLT) til BBD
$1.28
1 Poollotto.finance(PLT) til BAM
KM1.0624
1 Poollotto.finance(PLT) til BIF
Fr1,910.4
1 Poollotto.finance(PLT) til BND
$0.8192
1 Poollotto.finance(PLT) til BSD
$0.64
1 Poollotto.finance(PLT) til JMD
$102.6624
1 Poollotto.finance(PLT) til KHR
2,570.2784
1 Poollotto.finance(PLT) til KMF
Fr267.52
1 Poollotto.finance(PLT) til LAK
13,913.0432
1 Poollotto.finance(PLT) til LKR
Rs193.5872
1 Poollotto.finance(PLT) til MDL
L10.56
1 Poollotto.finance(PLT) til MGA
Ar2,831.8528
1 Poollotto.finance(PLT) til MOP
P5.1264
1 Poollotto.finance(PLT) til MVR
9.792
1 Poollotto.finance(PLT) til MWK
MK1,111.1104
1 Poollotto.finance(PLT) til MZN
MT40.896
1 Poollotto.finance(PLT) til NPR
Rs90.1888
1 Poollotto.finance(PLT) til PYG
4,570.88
1 Poollotto.finance(PLT) til RWF
Fr927.36
1 Poollotto.finance(PLT) til SBD
$5.248
1 Poollotto.finance(PLT) til SCR
9.1712
1 Poollotto.finance(PLT) til SRD
$24.3776
1 Poollotto.finance(PLT) til SVC
$5.6
1 Poollotto.finance(PLT) til SZL
L11.104
1 Poollotto.finance(PLT) til TMT
m2.24
1 Poollotto.finance(PLT) til TND
د.ت1.8624
1 Poollotto.finance(PLT) til TTD
$4.3328
1 Poollotto.finance(PLT) til UGX
Sh2,245.12
1 Poollotto.finance(PLT) til XAF
Fr357.12
1 Poollotto.finance(PLT) til XCD
$1.728
1 Poollotto.finance(PLT) til XOF
Fr357.12
1 Poollotto.finance(PLT) til XPF
Fr64.64
1 Poollotto.finance(PLT) til BWP
P8.5248
1 Poollotto.finance(PLT) til BZD
$1.2864
1 Poollotto.finance(PLT) til CVE
$60.0192
1 Poollotto.finance(PLT) til DJF
Fr113.28
1 Poollotto.finance(PLT) til DOP
$39.6928
1 Poollotto.finance(PLT) til DZD
د.ج82.912
1 Poollotto.finance(PLT) til FJD
$1.44
1 Poollotto.finance(PLT) til GNF
Fr5,564.8
1 Poollotto.finance(PLT) til GTQ
Q4.9024
1 Poollotto.finance(PLT) til GYD
$133.9456
1 Poollotto.finance(PLT) til ISK
kr77.44

Poollotto.finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Poollotto.finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Poollotto.finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Poollotto.finance

Hvor mye er Poollotto.finance (PLT) verdt i dag?
Live PLT prisen i USD er 0.64 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLT til USD er $ 0.64. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Poollotto.finance?
Markedsverdien for PLT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLT?
Den sirkulerende forsyningen av PLT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLT ?
PLT oppnådde en ATH-pris på 20.537504511928866 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLT?
PLT så en ATL-pris på 0.13680025601929285 USD.
Hva er handelsvolumet til PLT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLT er $ 24.52K USD.
Vil PLT gå høyere i år?
PLT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:19 (UTC+8)

Poollotto.finance (PLT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PLT-til-USD-kalkulator

Beløp

PLT
PLT
USD
USD

1 PLT = 0.64 USD

Handle PLT

PLTUSDT
$0.64
$0.64$0.64
-20.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker