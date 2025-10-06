Pipe Network pris i dag

Sanntids Pipe Network (PIPE) pris i dag er $ 0.06545, med en 1.36% endring de siste 24 timene. Nåværende PIPE til USD konverteringssats er $ 0.06545 per PIPE.

Pipe Network rangerer for tiden som #1210 etter markedsverdi på $ 6.55M, med en sirkulerende forsyning på 100.00M PIPE. I løpet av de siste 24 timene PIPE har den blitt handlet mellom $ 0.06436(laveste) og $ 0.06609 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.34291515733046557, mens tidenes laveste notering var $ 0.05288812467524619.

Kortsiktig har PIPE beveget seg +1.39% i løpet av den siste timen og -15.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.29K.

Pipe Network (PIPE) Markedsinformasjon

Rangering No.1210 Markedsverdi $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Volum (24 timer) $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K Fullt utvannet markedsverdi $ 65.45M$ 65.45M $ 65.45M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 10.00% Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Pipe Network er $ 6.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.29K. Den sirkulerende forsyningen på PIPE er 100.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.45M.