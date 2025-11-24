Pipe Network (PIPE)-prisforutsigelse (USD)

Få Pipe Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PIPE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PIPE

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pipe Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.06476 $0.06476 $0.06476 +0.29% USD Faktisk Prediksjon Pipe Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pipe Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.06476 i 2025. Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pipe Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.067998 i 2026. Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIPE for 2027 $ 0.071397 med en 10.25% vekstrate. Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIPE for 2028 $ 0.074967 med en 15.76% vekstrate. Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIPE for 2029 $ 0.078716 med en 21.55% vekstrate. Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIPE for 2030 $ 0.082651 med en 27.63% vekstrate. Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pipe Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.134631. Pipe Network (PIPE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pipe Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.219300. År Pris Vekst 2025 $ 0.06476 0.00%

2026 $ 0.067998 5.00%

2027 $ 0.071397 10.25%

2028 $ 0.074967 15.76%

2029 $ 0.078716 21.55%

2030 $ 0.082651 27.63%

2031 $ 0.086784 34.01%

2032 $ 0.091123 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.095680 47.75%

2034 $ 0.100464 55.13%

2035 $ 0.105487 62.89%

2036 $ 0.110761 71.03%

2037 $ 0.116299 79.59%

2038 $ 0.122114 88.56%

2039 $ 0.128220 97.99%

2040 $ 0.134631 107.89% Vis mer Kortsiktig Pipe Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.06476 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.064768 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.064822 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.065026 0.41% Pipe Network (PIPE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PIPE November 24, 2025(I dag) er $0.06476 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pipe Network (PIPE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PIPE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.064768 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pipe Network (PIPE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PIPE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.064822 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pipe Network (PIPE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PIPE $0.065026 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pipe Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.06476$ 0.06476 $ 0.06476 Prisendring (24 t) +0.29% Markedsverdi $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) $ 56.82K$ 56.82K $ 56.82K Volum (24 timer) -- Den siste PIPE-prisen er $ 0.06476. Den har en 24-timers endring på +0.29%, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.82K. Videre har PIPE en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 6.48M. Se PIPE livepris

Hvordan kjøpe Pipe Network (PIPE) Prøver du å kjøpe PIPE? Du kan nå kjøpe PIPE via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Pipe Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PIPE nå

Pipe Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pipe Network direktepris, er gjeldende pris for Pipe Network 0.06478USD. Den sirkulerende forsyningen av Pipe Network(PIPE) er 0.00 PIPE , som gir den en markedsverdi på $6.48M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000059 $ 0.06572 $ 0.06427

7 dager -0.14% $ -0.010710 $ 0.12239 $ 0.0508

30 dager -0.19% $ -0.01593 $ 0.127 $ 0.0508 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pipe Network vist en prisbevegelse på $0.000059 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pipe Network handlet på en topp på $0.12239 og en bunn på $0.0508 . Det så en prisendring på -0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til PIPE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pipe Network opplevd en -0.19% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.01593 av dens verdi. Dette indikerer at PIPE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pipe Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PIPE prishistorikk

Hvordan fungerer Pipe Network (PIPE) prisforutsigelsesmodul? Pipe Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PIPE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pipe Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PIPE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pipe Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PIPE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PIPE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pipe Network.

Hvorfor er PIPE-prisforutsigelse viktig?

PIPE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PIPE nå? I følge dine forutsigelser vil PIPE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PIPE neste måned? I følge Pipe Network (PIPE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PIPE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PIPE koste i 2026? Prisen på 1 Pipe Network (PIPE) i dag er $0.06476 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PIPE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PIPE i 2027? Pipe Network (PIPE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PIPE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PIPE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pipe Network (PIPE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PIPE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pipe Network (PIPE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PIPE koste i 2030? Prisen på 1 Pipe Network (PIPE) i dag er $0.06476 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PIPE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PIPE i 2040? Pipe Network (PIPE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PIPE innen 2040. Registrer deg nå