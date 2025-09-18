Dagens PinLink livepris er 0.5355 USD. Spor prisoppdateringer for PIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PinLink livepris er 0.5355 USD. Spor prisoppdateringer for PIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PIN

PIN Prisinformasjon

PIN teknisk dokument

PIN Offisiell nettside

PIN tokenomics

PIN Prisprognose

PIN-historikk

PIN Kjøpeguide

PIN-til-fiat-valutakonverter

PIN Spot

PIN USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PinLink Logo

PinLink Pris(PIN)

1 PIN til USD livepris:

$0.5359
$0.5359$0.5359
-1.83%1D
USD
PinLink (PIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:00:36 (UTC+8)

PinLink (PIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5333
$ 0.5333$ 0.5333
24 timer lav
$ 0.6124
$ 0.6124$ 0.6124
24 timer høy

$ 0.5333
$ 0.5333$ 0.5333

$ 0.6124
$ 0.6124$ 0.6124

$ 4.2970090950920365
$ 4.2970090950920365$ 4.2970090950920365

$ 0.02473960858913392
$ 0.02473960858913392$ 0.02473960858913392

-1.15%

-1.83%

-8.31%

-8.31%

PinLink (PIN) sanntidsprisen er $ 0.5355. I løpet av de siste 24 timene har PIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5333 og et toppnivå på $ 0.6124, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIN er $ 4.2970090950920365, mens den rekordlave prisen er $ 0.02473960858913392.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIN endret seg med -1.15% i løpet av den siste timen, -1.83% over 24 timer og -8.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PinLink (PIN) Markedsinformasjon

No.602

$ 47.23M
$ 47.23M$ 47.23M

$ 336.11K
$ 336.11K$ 336.11K

$ 53.55M
$ 53.55M$ 53.55M

88.21M
88.21M 88.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88.20%

ETH

Nåværende markedsverdi på PinLink er $ 47.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 336.11K. Den sirkulerende forsyningen på PIN er 88.21M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.55M.

PinLink (PIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PinLink for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00999-1.83%
30 dager$ -0.1796-25.12%
60 dager$ -0.2614-32.81%
90 dager$ +0.0522+10.80%
PinLink Prisendring i dag

I dag registrerte PIN en endring på $ -0.00999 (-1.83%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PinLink 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1796 (-25.12%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PinLink 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PIN en endring på $ -0.2614 (-32.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PinLink 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0522+10.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PinLink (PIN)?

Sjekk ut PinLink Prishistorikk-siden nå.

Hva er PinLink (PIN)

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

PinLink er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PinLink investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PinLink på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PinLink kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PinLink Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PinLink (PIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PinLink (PIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PinLink.

Sjekk PinLinkprisprognosen nå!

PinLink (PIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PinLink (PIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PinLink (PIN)

Leter du etter hvordan du kjøperPinLink? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PinLink på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PIN til lokale valutaer

1 PinLink(PIN) til VND
14,091.6825
1 PinLink(PIN) til AUD
A$0.808605
1 PinLink(PIN) til GBP
0.39627
1 PinLink(PIN) til EUR
0.455175
1 PinLink(PIN) til USD
$0.5355
1 PinLink(PIN) til MYR
RM2.2491
1 PinLink(PIN) til TRY
22.15899
1 PinLink(PIN) til JPY
¥78.7185
1 PinLink(PIN) til ARS
ARS$789.81966
1 PinLink(PIN) til RUB
44.71425
1 PinLink(PIN) til INR
47.172195
1 PinLink(PIN) til IDR
Rp8,924.99643
1 PinLink(PIN) til KRW
747.90072
1 PinLink(PIN) til PHP
30.54492
1 PinLink(PIN) til EGP
￡E.25.78968
1 PinLink(PIN) til BRL
R$2.84886
1 PinLink(PIN) til CAD
C$0.733635
1 PinLink(PIN) til BDT
65.19177
1 PinLink(PIN) til NGN
800.44398
1 PinLink(PIN) til COP
$2,083.657275
1 PinLink(PIN) til ZAR
R.9.27486
1 PinLink(PIN) til UAH
22.12686
1 PinLink(PIN) til TZS
T.Sh.1,325.49102
1 PinLink(PIN) til VES
Bs87.2865
1 PinLink(PIN) til CLP
$511.4025
1 PinLink(PIN) til PKR
Rs151.99632
1 PinLink(PIN) til KZT
289.925055
1 PinLink(PIN) til THB
฿17.034255
1 PinLink(PIN) til TWD
NT$16.18281
1 PinLink(PIN) til AED
د.إ1.965285
1 PinLink(PIN) til CHF
Fr0.423045
1 PinLink(PIN) til HKD
HK$4.160835
1 PinLink(PIN) til AMD
֏204.93585
1 PinLink(PIN) til MAD
.د.م4.83021
1 PinLink(PIN) til MXN
$9.84249
1 PinLink(PIN) til SAR
ريال2.008125
1 PinLink(PIN) til ETB
Br76.881735
1 PinLink(PIN) til KES
KSh69.17589
1 PinLink(PIN) til JOD
د.أ0.3796695
1 PinLink(PIN) til PLN
1.93851
1 PinLink(PIN) til RON
лв2.308005
1 PinLink(PIN) til SEK
kr5.0337
1 PinLink(PIN) til BGN
лв0.88893
1 PinLink(PIN) til HUF
Ft177.90381
1 PinLink(PIN) til CZK
11.06343
1 PinLink(PIN) til KWD
د.ك0.1633275
1 PinLink(PIN) til ILS
1.783215
1 PinLink(PIN) til BOB
Bs3.700305
1 PinLink(PIN) til AZN
0.91035
1 PinLink(PIN) til TJS
SM5.01228
1 PinLink(PIN) til GEL
1.44585
1 PinLink(PIN) til AOA
Kz488.145735
1 PinLink(PIN) til BHD
.د.ب0.2018835
1 PinLink(PIN) til BMD
$0.5355
1 PinLink(PIN) til DKK
kr3.400425
1 PinLink(PIN) til HNL
L14.035455
1 PinLink(PIN) til MUR
24.27957
1 PinLink(PIN) til NAD
$9.290925
1 PinLink(PIN) til NOK
kr5.32287
1 PinLink(PIN) til NZD
$0.91035
1 PinLink(PIN) til PAB
B/.0.5355
1 PinLink(PIN) til PGK
K2.23839
1 PinLink(PIN) til QAR
ر.ق1.943865
1 PinLink(PIN) til RSD
дин.53.383995
1 PinLink(PIN) til UZS
soʻm6,611.106285
1 PinLink(PIN) til ALL
L44.15733
1 PinLink(PIN) til ANG
ƒ0.958545
1 PinLink(PIN) til AWG
ƒ0.9639
1 PinLink(PIN) til BBD
$1.071
1 PinLink(PIN) til BAM
KM0.88893
1 PinLink(PIN) til BIF
Fr1,598.4675
1 PinLink(PIN) til BND
$0.68544
1 PinLink(PIN) til BSD
$0.5355
1 PinLink(PIN) til JMD
$85.899555
1 PinLink(PIN) til KHR
2,150.60013
1 PinLink(PIN) til KMF
Fr223.839
1 PinLink(PIN) til LAK
11,641.304115
1 PinLink(PIN) til LKR
Rs161.97804
1 PinLink(PIN) til MDL
L8.83575
1 PinLink(PIN) til MGA
Ar2,369.464335
1 PinLink(PIN) til MOP
P4.289355
1 PinLink(PIN) til MVR
8.19315
1 PinLink(PIN) til MWK
MK929.686905
1 PinLink(PIN) til MZN
MT34.21845
1 PinLink(PIN) til NPR
Rs75.46266
1 PinLink(PIN) til PYG
3,824.541
1 PinLink(PIN) til RWF
Fr775.9395
1 PinLink(PIN) til SBD
$4.3911
1 PinLink(PIN) til SCR
7.673715
1 PinLink(PIN) til SRD
$20.397195
1 PinLink(PIN) til SVC
$4.685625
1 PinLink(PIN) til SZL
L9.290925
1 PinLink(PIN) til TMT
m1.87425
1 PinLink(PIN) til TND
د.ت1.558305
1 PinLink(PIN) til TTD
$3.625335
1 PinLink(PIN) til UGX
Sh1,878.534
1 PinLink(PIN) til XAF
Fr298.809
1 PinLink(PIN) til XCD
$1.44585
1 PinLink(PIN) til XOF
Fr298.809
1 PinLink(PIN) til XPF
Fr54.0855
1 PinLink(PIN) til BWP
P7.13286
1 PinLink(PIN) til BZD
$1.076355
1 PinLink(PIN) til CVE
$50.21919
1 PinLink(PIN) til DJF
Fr94.7835
1 PinLink(PIN) til DOP
$33.21171
1 PinLink(PIN) til DZD
د.ج69.374025
1 PinLink(PIN) til FJD
$1.204875
1 PinLink(PIN) til GNF
Fr4,656.1725
1 PinLink(PIN) til GTQ
Q4.10193
1 PinLink(PIN) til GYD
$112.074795
1 PinLink(PIN) til ISK
kr64.7955

PinLink Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PinLink, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PinLink nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PinLink

Hvor mye er PinLink (PIN) verdt i dag?
Live PIN prisen i USD er 0.5355 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PIN til USD er $ 0.5355. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PinLink?
Markedsverdien for PIN er $ 47.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PIN?
Den sirkulerende forsyningen av PIN er 88.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIN ?
PIN oppnådde en ATH-pris på 4.2970090950920365 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PIN?
PIN så en ATL-pris på 0.02473960858913392 USD.
Hva er handelsvolumet til PIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PIN er $ 336.11K USD.
Vil PIN gå høyere i år?
PIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:00:36 (UTC+8)

PinLink (PIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PIN-til-USD-kalkulator

Beløp

PIN
PIN
USD
USD

1 PIN = 0.5355 USD

Handle PIN

PINUSDT
$0.5359
$0.5359$0.5359
-1.81%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker