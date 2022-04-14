PinLink (PIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PinLink (PIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PinLink (PIN) Informasjon PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. Offisiell nettside: https://pinlink.ai/ Teknisk dokument: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4

PinLink (PIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PinLink (PIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.57M Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 88.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.39M All-time high: $ 3.002 All-Time Low: $ 0.02473960858913392 Nåværende pris: $ 0.4939

PinLink (PIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PinLink (PIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINs tokenomics, kan du utforske PIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PIN Interessert i å legge til PinLink (PIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

PinLink (PIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PIN nå!

PIN prisforutsigelse Vil du vite hvor PIN kan være på vei? Vår PIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIN tokenets prisforutsigelse nå!

