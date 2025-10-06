Pibble pris i dag

Sanntids Pibble (PIBBLE) pris i dag er $ 0.00019819, med en 5.36% endring de siste 24 timene. Nåværende PIBBLE til USD konverteringssats er $ 0.00019819 per PIBBLE.

Pibble rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PIBBLE. I løpet av de siste 24 timene PIBBLE har den blitt handlet mellom $ 0.00011872(laveste) og $ 0.00021917 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PIBBLE beveget seg +23.52% i løpet av den siste timen og +2.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.68K.

Pibble (PIBBLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 58.68K$ 58.68K $ 58.68K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Pibble er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.68K. Den sirkulerende forsyningen på PIBBLE er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.