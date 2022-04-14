Pepe 2.0 (PEPE2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe 2.0 (PEPE2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe 2.0 (PEPE2) Informasjon Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum. Offisiell nettside: https://pepe20.vip Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0305f515fa978cf87226cf8A9776D25bcfb2Cc0B Kjøp PEPE2 nå!

Pepe 2.0 (PEPE2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe 2.0 (PEPE2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Total forsyning: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T Sirkulerende forsyning: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M All-time high: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 All-Time Low: $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 Nåværende pris: $ 0.000000008608 $ 0.000000008608 $ 0.000000008608 Lær mer om Pepe 2.0 (PEPE2) pris

Pepe 2.0 (PEPE2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe 2.0 (PEPE2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPE2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPE2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPE2s tokenomics, kan du utforske PEPE2 tokenets livepris!

Pepe 2.0 (PEPE2) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PEPE2 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PEPE2 nå!

PEPE2 prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPE2 kan være på vei? Vår PEPE2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPE2 tokenets prisforutsigelse nå!

