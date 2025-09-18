Dagens Peng livepris er 0.01355 USD. Spor prisoppdateringer for PENG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PENG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Peng livepris er 0.01355 USD. Spor prisoppdateringer for PENG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PENG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Peng Logo

Peng Pris(PENG)

1 PENG til USD livepris:

$0.01355
$0.01355$0.01355
-0.95%1D
USD
Peng (PENG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:59:53 (UTC+8)

Peng (PENG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01355
$ 0.01355$ 0.01355
24 timer lav
$ 0.01517
$ 0.01517$ 0.01517
24 timer høy

$ 0.01355
$ 0.01355$ 0.01355

$ 0.01517
$ 0.01517$ 0.01517

$ 2.1451410074327755
$ 2.1451410074327755$ 2.1451410074327755

$ 0.010999237594714608
$ 0.010999237594714608$ 0.010999237594714608

0.00%

-0.95%

-7.64%

-7.64%

Peng (PENG) sanntidsprisen er $ 0.01355. I løpet av de siste 24 timene har PENG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01355 og et toppnivå på $ 0.01517, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PENG er $ 2.1451410074327755, mens den rekordlave prisen er $ 0.010999237594714608.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PENG endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.95% over 24 timer og -7.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peng (PENG) Markedsinformasjon

No.2046

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 3.30K
$ 3.30K$ 3.30K

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,979
99,999,979 99,999,979

SOL

Nåværende markedsverdi på Peng er $ 1.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.30K. Den sirkulerende forsyningen på PENG er 100.00M, med en total tilgang på 99999979. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.

Peng (PENG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Peng for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00013-0.95%
30 dager$ -0.00068-4.78%
60 dager$ -0.0056-29.25%
90 dager$ -0.00188-12.19%
Peng Prisendring i dag

I dag registrerte PENG en endring på $ -0.00013 (-0.95%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Peng 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00068 (-4.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Peng 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PENG en endring på $ -0.0056 (-29.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Peng 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00188-12.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Peng (PENG)?

Sjekk ut Peng Prishistorikk-siden nå.

Hva er Peng (PENG)

PENG is a meme coin on the Solana chain.

Peng er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Peng investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PENG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Peng på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Peng kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Peng Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Peng (PENG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Peng (PENG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Peng.

Sjekk Pengprisprognosen nå!

Peng (PENG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Peng (PENG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PENG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Peng (PENG)

Leter du etter hvordan du kjøperPeng? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Peng på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PENG til lokale valutaer

1 Peng(PENG) til VND
356.56825
1 Peng(PENG) til AUD
A$0.0204605
1 Peng(PENG) til GBP
0.010027
1 Peng(PENG) til EUR
0.0115175
1 Peng(PENG) til USD
$0.01355
1 Peng(PENG) til MYR
RM0.05691
1 Peng(PENG) til TRY
0.560699
1 Peng(PENG) til JPY
¥1.99185
1 Peng(PENG) til ARS
ARS$19.985166
1 Peng(PENG) til RUB
1.131425
1 Peng(PENG) til INR
1.1936195
1 Peng(PENG) til IDR
Rp225.833243
1 Peng(PENG) til KRW
18.924472
1 Peng(PENG) til PHP
0.772892
1 Peng(PENG) til EGP
￡E.0.652568
1 Peng(PENG) til BRL
R$0.072086
1 Peng(PENG) til CAD
C$0.0185635
1 Peng(PENG) til BDT
1.649577
1 Peng(PENG) til NGN
20.253998
1 Peng(PENG) til COP
$52.7237275
1 Peng(PENG) til ZAR
R.0.234686
1 Peng(PENG) til UAH
0.559886
1 Peng(PENG) til TZS
T.Sh.33.539502
1 Peng(PENG) til VES
Bs2.20865
1 Peng(PENG) til CLP
$12.94025
1 Peng(PENG) til PKR
Rs3.846032
1 Peng(PENG) til KZT
7.3361055
1 Peng(PENG) til THB
฿0.4310255
1 Peng(PENG) til TWD
NT$0.409481
1 Peng(PENG) til AED
د.إ0.0497285
1 Peng(PENG) til CHF
Fr0.0107045
1 Peng(PENG) til HKD
HK$0.1052835
1 Peng(PENG) til AMD
֏5.185585
1 Peng(PENG) til MAD
.د.م0.122221
1 Peng(PENG) til MXN
$0.249049
1 Peng(PENG) til SAR
ريال0.0508125
1 Peng(PENG) til ETB
Br1.9453735
1 Peng(PENG) til KES
KSh1.750389
1 Peng(PENG) til JOD
د.أ0.00960695
1 Peng(PENG) til PLN
0.049051
1 Peng(PENG) til RON
лв0.0584005
1 Peng(PENG) til SEK
kr0.12737
1 Peng(PENG) til BGN
лв0.022493
1 Peng(PENG) til HUF
Ft4.501581
1 Peng(PENG) til CZK
0.279943
1 Peng(PENG) til KWD
د.ك0.00413275
1 Peng(PENG) til ILS
0.0451215
1 Peng(PENG) til BOB
Bs0.0936305
1 Peng(PENG) til AZN
0.023035
1 Peng(PENG) til TJS
SM0.126828
1 Peng(PENG) til GEL
0.036585
1 Peng(PENG) til AOA
Kz12.3517735
1 Peng(PENG) til BHD
.د.ب0.00510835
1 Peng(PENG) til BMD
$0.01355
1 Peng(PENG) til DKK
kr0.0860425
1 Peng(PENG) til HNL
L0.3551455
1 Peng(PENG) til MUR
0.614357
1 Peng(PENG) til NAD
$0.2350925
1 Peng(PENG) til NOK
kr0.134687
1 Peng(PENG) til NZD
$0.023035
1 Peng(PENG) til PAB
B/.0.01355
1 Peng(PENG) til PGK
K0.056639
1 Peng(PENG) til QAR
ر.ق0.0491865
1 Peng(PENG) til RSD
дин.1.3507995
1 Peng(PENG) til UZS
soʻm167.2838285
1 Peng(PENG) til ALL
L1.117333
1 Peng(PENG) til ANG
ƒ0.0242545
1 Peng(PENG) til AWG
ƒ0.02439
1 Peng(PENG) til BBD
$0.0271
1 Peng(PENG) til BAM
KM0.022493
1 Peng(PENG) til BIF
Fr40.44675
1 Peng(PENG) til BND
$0.017344
1 Peng(PENG) til BSD
$0.01355
1 Peng(PENG) til JMD
$2.1735555
1 Peng(PENG) til KHR
54.417613
1 Peng(PENG) til KMF
Fr5.6639
1 Peng(PENG) til LAK
294.5652115
1 Peng(PENG) til LKR
Rs4.098604
1 Peng(PENG) til MDL
L0.223575
1 Peng(PENG) til MGA
Ar59.9556335
1 Peng(PENG) til MOP
P0.1085355
1 Peng(PENG) til MVR
0.207315
1 Peng(PENG) til MWK
MK23.5242905
1 Peng(PENG) til MZN
MT0.865845
1 Peng(PENG) til NPR
Rs1.909466
1 Peng(PENG) til PYG
96.7741
1 Peng(PENG) til RWF
Fr19.63395
1 Peng(PENG) til SBD
$0.11111
1 Peng(PENG) til SCR
0.1941715
1 Peng(PENG) til SRD
$0.5161195
1 Peng(PENG) til SVC
$0.1185625
1 Peng(PENG) til SZL
L0.2350925
1 Peng(PENG) til TMT
m0.047425
1 Peng(PENG) til TND
د.ت0.0394305
1 Peng(PENG) til TTD
$0.0917335
1 Peng(PENG) til UGX
Sh47.5334
1 Peng(PENG) til XAF
Fr7.5609
1 Peng(PENG) til XCD
$0.036585
1 Peng(PENG) til XOF
Fr7.5609
1 Peng(PENG) til XPF
Fr1.36855
1 Peng(PENG) til BWP
P0.180486
1 Peng(PENG) til BZD
$0.0272355
1 Peng(PENG) til CVE
$1.270719
1 Peng(PENG) til DJF
Fr2.39835
1 Peng(PENG) til DOP
$0.840371
1 Peng(PENG) til DZD
د.ج1.7554025
1 Peng(PENG) til FJD
$0.0304875
1 Peng(PENG) til GNF
Fr117.81725
1 Peng(PENG) til GTQ
Q0.103793
1 Peng(PENG) til GYD
$2.8358795
1 Peng(PENG) til ISK
kr1.63955

Peng Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Peng, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Peng nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Peng

Hvor mye er Peng (PENG) verdt i dag?
Live PENG prisen i USD er 0.01355 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PENG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PENG til USD er $ 0.01355. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Peng?
Markedsverdien for PENG er $ 1.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PENG?
Den sirkulerende forsyningen av PENG er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPENG ?
PENG oppnådde en ATH-pris på 2.1451410074327755 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PENG?
PENG så en ATL-pris på 0.010999237594714608 USD.
Hva er handelsvolumet til PENG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PENG er $ 3.30K USD.
Vil PENG gå høyere i år?
PENG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PENG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:59:53 (UTC+8)

Peng (PENG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

