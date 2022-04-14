Peng (PENG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Peng (PENG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Peng (PENG) Informasjon PENG is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://pengsol.xyz/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/A3eME5CetyZPBoWbRUwY3tSe25S6tb18ba9ZPbWk9eFJ Kjøp PENG nå!

Peng (PENG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Peng (PENG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M All-time high: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 All-Time Low: $ 0.010999237594714608 $ 0.010999237594714608 $ 0.010999237594714608 Nåværende pris: $ 0.01305 $ 0.01305 $ 0.01305 Lær mer om Peng (PENG) pris

Peng (PENG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Peng (PENG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PENG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PENG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PENGs tokenomics, kan du utforske PENG tokenets livepris!

