Pendle (PENDLE) Informasjon Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Offisiell nettside: https://pendle.finance/ Teknisk dokument: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 Kjøp PENDLE nå!

Pendle (PENDLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pendle (PENDLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M Total forsyning: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M Sirkulerende forsyning: $ 169.24M $ 169.24M $ 169.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B All-time high: $ 7.53 $ 7.53 $ 7.53 All-Time Low: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Nåværende pris: $ 4.856 $ 4.856 $ 4.856 Lær mer om Pendle (PENDLE) pris

Pendle (PENDLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pendle (PENDLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PENDLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PENDLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PENDLEs tokenomics, kan du utforske PENDLE tokenets livepris!

Pendle (PENDLE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PENDLE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PENDLE nå!

PENDLE prisforutsigelse Vil du vite hvor PENDLE kan være på vei? Vår PENDLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PENDLE tokenets prisforutsigelse nå!

