Hva er Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle (PENDLE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pendle (PENDLE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PENDLE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pendle Hvor mye er Pendle (PENDLE) verdt i dag? Live PENDLE prisen i USD er 5.01 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PENDLE-til-USD-pris? $ 5.01 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PENDLE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pendle? Markedsverdien for PENDLE er $ 855.21M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PENDLE? Den sirkulerende forsyningen av PENDLE er 170.70M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPENDLE ? PENDLE oppnådde en ATH-pris på 7.517135769763217 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PENDLE? PENDLE så en ATL-pris på 0.033486880201439986 USD . Hva er handelsvolumet til PENDLE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PENDLE er $ 2.95M USD . Vil PENDLE gå høyere i år? PENDLE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PENDLE prisprognosen for en mer grundig analyse.

