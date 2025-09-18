Dagens Pendle livepris er 5.01 USD. Spor prisoppdateringer for PENDLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PENDLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pendle livepris er 5.01 USD. Spor prisoppdateringer for PENDLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PENDLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pendle Pris(PENDLE)

1 PENDLE til USD livepris:

$5.011
$5.011$5.011
+0.84%1D
USD
Pendle (PENDLE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:18 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4.93
$ 4.93$ 4.93
24 timer lav
$ 5.421
$ 5.421$ 5.421
24 timer høy

$ 4.93
$ 4.93$ 4.93

$ 5.421
$ 5.421$ 5.421

$ 7.517135769763217
$ 7.517135769763217$ 7.517135769763217

$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986$ 0.033486880201439986

+0.64%

+0.84%

-4.27%

-4.27%

Pendle (PENDLE) sanntidsprisen er $ 5.01. I løpet av de siste 24 timene har PENDLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.93 og et toppnivå på $ 5.421, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PENDLE er $ 7.517135769763217, mens den rekordlave prisen er $ 0.033486880201439986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PENDLE endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, +0.84% over 24 timer og -4.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pendle (PENDLE) Markedsinformasjon

No.89

$ 855.21M
$ 855.21M$ 855.21M

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

$ 1.41B
$ 1.41B$ 1.41B

170.70M
170.70M 170.70M

281,527,448.45853144
281,527,448.45853144 281,527,448.45853144

0.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på Pendle er $ 855.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.95M. Den sirkulerende forsyningen på PENDLE er 170.70M, med en total tilgang på 281527448.45853144. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41B.

Pendle (PENDLE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pendle for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.04174+0.84%
30 dager$ -0.282-5.33%
60 dager$ +0.515+11.45%
90 dager$ +1.508+43.06%
Pendle Prisendring i dag

I dag registrerte PENDLE en endring på $ +0.04174 (+0.84%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pendle 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.282 (-5.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pendle 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PENDLE en endring på $ +0.515 (+11.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pendle 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.508+43.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pendle (PENDLE)?

Sjekk ut Pendle Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pendle investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PENDLE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pendle på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pendle kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pendle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pendle (PENDLE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pendle (PENDLE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pendle.

Sjekk Pendleprisprognosen nå!

Pendle (PENDLE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pendle (PENDLE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PENDLE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pendle (PENDLE)

Leter du etter hvordan du kjøperPendle? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pendle på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PENDLE til lokale valutaer

Pendle Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pendle, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pendle nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pendle

Hvor mye er Pendle (PENDLE) verdt i dag?
Live PENDLE prisen i USD er 5.01 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PENDLE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PENDLE til USD er $ 5.01. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pendle?
Markedsverdien for PENDLE er $ 855.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PENDLE?
Den sirkulerende forsyningen av PENDLE er 170.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPENDLE ?
PENDLE oppnådde en ATH-pris på 7.517135769763217 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PENDLE?
PENDLE så en ATL-pris på 0.033486880201439986 USD.
Hva er handelsvolumet til PENDLE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PENDLE er $ 2.95M USD.
Vil PENDLE gå høyere i år?
PENDLE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PENDLE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:18 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

