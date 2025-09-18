Hva er Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Purple Bitcoin (PBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Purple Bitcoin (PBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Purple Bitcoin.

Purple Bitcoin (PBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Purple Bitcoin (PBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Purple Bitcoin (PBTC)

PBTC til lokale valutaer

Purple Bitcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Purple Bitcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Purple Bitcoin Hvor mye er Purple Bitcoin (PBTC) verdt i dag? Live PBTC prisen i USD er 0.3039 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PBTC-til-USD-pris? $ 0.3039 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PBTC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Purple Bitcoin? Markedsverdien for PBTC er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PBTC? Den sirkulerende forsyningen av PBTC er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPBTC ? PBTC oppnådde en ATH-pris på 1.2751318968681968 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PBTC? PBTC så en ATL-pris på 0.028456991217276392 USD . Hva er handelsvolumet til PBTC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PBTC er $ 208.50K USD . Vil PBTC gå høyere i år? PBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Purple Bitcoin (PBTC) Viktige bransjeoppdateringer

