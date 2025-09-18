Dagens Purple Bitcoin livepris er 0.3039 USD. Spor prisoppdateringer for PBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Purple Bitcoin livepris er 0.3039 USD. Spor prisoppdateringer for PBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Purple Bitcoin Logo

Purple Bitcoin Pris(PBTC)

$0.3037
$0.3037$0.3037
+5.67%1D
Purple Bitcoin (PBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:29:51 (UTC+8)

Purple Bitcoin (PBTC) Prisinformasjon (USD)

$ 0.2754
$ 0.2754$ 0.2754
$ 0.3055
$ 0.3055$ 0.3055
$ 0.2754
$ 0.2754$ 0.2754

$ 0.3055
$ 0.3055$ 0.3055

$ 1.2751318968681968
$ 1.2751318968681968$ 1.2751318968681968

$ 0.028456991217276392
$ 0.028456991217276392$ 0.028456991217276392

+4.97%

+5.67%

-23.44%

-23.44%

Purple Bitcoin (PBTC) sanntidsprisen er $ 0.3039. I løpet av de siste 24 timene har PBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2754 og et toppnivå på $ 0.3055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PBTC er $ 1.2751318968681968, mens den rekordlave prisen er $ 0.028456991217276392.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PBTC endret seg med +4.97% i løpet av den siste timen, +5.67% over 24 timer og -23.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Purple Bitcoin (PBTC) Markedsinformasjon

--
----

$ 208.50K
$ 208.50K$ 208.50K

$ 5.87M
$ 5.87M$ 5.87M

--
----

19,312,946
19,312,946 19,312,946

Nåværende markedsverdi på Purple Bitcoin er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 208.50K. Den sirkulerende forsyningen på PBTC er --, med en total tilgang på 19312946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.87M.

Purple Bitcoin (PBTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Purple Bitcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.016296+5.67%
30 dager$ -0.1043-25.56%
60 dager$ -0.2502-45.16%
90 dager$ -0.1461-32.47%
Purple Bitcoin Prisendring i dag

I dag registrerte PBTC en endring på $ +0.016296 (+5.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Purple Bitcoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1043 (-25.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Purple Bitcoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PBTC en endring på $ -0.2502 (-45.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Purple Bitcoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1461-32.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Purple Bitcoin (PBTC)?

Sjekk ut Purple Bitcoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Purple Bitcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

PBTC til lokale valutaer

Purple Bitcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Purple Bitcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Purple Bitcoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Purple Bitcoin

Hvor mye er Purple Bitcoin (PBTC) verdt i dag?
Live PBTC prisen i USD er 0.3039 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PBTC til USD er $ 0.3039. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Purple Bitcoin?
Markedsverdien for PBTC er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PBTC?
Den sirkulerende forsyningen av PBTC er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPBTC ?
PBTC oppnådde en ATH-pris på 1.2751318968681968 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PBTC?
PBTC så en ATL-pris på 0.028456991217276392 USD.
Hva er handelsvolumet til PBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PBTC er $ 208.50K USD.
Vil PBTC gå høyere i år?
PBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:29:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

