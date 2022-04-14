Purple Bitcoin (PBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Purple Bitcoin (PBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Purple Bitcoin (PBTC) Informasjon Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Offisiell nettside: https://www.purplebitcoin.com/ Teknisk dokument: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p Kjøp PBTC nå!

Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Purple Bitcoin (PBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M All-time high: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 All-Time Low: $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 Nåværende pris: $ 0.3173 $ 0.3173 $ 0.3173 Lær mer om Purple Bitcoin (PBTC) pris

Purple Bitcoin (PBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Purple Bitcoin (PBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PBTCs tokenomics, kan du utforske PBTC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PBTC Interessert i å legge til Purple Bitcoin (PBTC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PBTC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PBTC på MEXC nå!

Purple Bitcoin (PBTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PBTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PBTC nå!

PBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor PBTC kan være på vei? Vår PBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PBTC tokenets prisforutsigelse nå!

