Dagens PAX Gold livepris er 3684.49 USD. Spor prisoppdateringer for PAXG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

PAX Gold Pris(PAXG)

$3,684.48
+0.25%1D
PAX Gold (PAXG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:30:28 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3,641
24 timer lav
$ 3,686.08
24 timer høy

$ 3,641
$ 3,686.08
$ 3,712.3210958298437
$ 1,387.97650287
+0.03%

+0.25%

+1.20%

+1.20%

PAX Gold (PAXG) sanntidsprisen er $ 3,684.49. I løpet av de siste 24 timene har PAXG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3,641 og et toppnivå på $ 3,686.08, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAXG er $ 3,712.3210958298437, mens den rekordlave prisen er $ 1,387.97650287.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAXG endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og +1.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PAX Gold (PAXG) Markedsinformasjon

No.79

$ 1.07B
$ 10.13M
$ 1.07B
290.58K
--
290,578.456
0.02%

Nåværende markedsverdi på PAX Gold er $ 1.07B, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.13M. Den sirkulerende forsyningen på PAXG er 290.58K, med en total tilgang på 290578.456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07B.

PAX Gold (PAXG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PAX Gold for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +9.1882+0.25%
30 dager$ +344.6+10.31%
60 dager$ +289.1+8.51%
90 dager$ +288.66+8.50%
PAX Gold Prisendring i dag

I dag registrerte PAXG en endring på $ +9.1882 (+0.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PAX Gold 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +344.6 (+10.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PAX Gold 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PAXG en endring på $ +289.1 (+8.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PAX Gold 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +288.66+8.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PAX Gold (PAXG)?

Sjekk ut PAX Gold Prishistorikk-siden nå.

Hva er PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PAX Gold investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PAXG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PAX Gold på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PAX Gold kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PAX Gold Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PAX Gold (PAXG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PAX Gold (PAXG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PAX Gold.

Sjekk PAX Goldprisprognosen nå!

PAX Gold (PAXG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PAX Gold (PAXG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAXG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PAX Gold (PAXG)

Leter du etter hvordan du kjøperPAX Gold? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PAX Gold på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PAXG til lokale valutaer

1 PAX Gold(PAXG) til VND
96,957,354.35
1 PAX Gold(PAXG) til AUD
A$5,563.5799
1 PAX Gold(PAXG) til GBP
2,726.5226
1 PAX Gold(PAXG) til EUR
3,131.8165
1 PAX Gold(PAXG) til USD
$3,684.49
1 PAX Gold(PAXG) til MYR
RM15,474.858
1 PAX Gold(PAXG) til TRY
152,464.1962
1 PAX Gold(PAXG) til JPY
¥541,620.03
1 PAX Gold(PAXG) til ARS
ARS$5,434,327.9908
1 PAX Gold(PAXG) til RUB
307,654.915
1 PAX Gold(PAXG) til INR
324,529.8792
1 PAX Gold(PAXG) til IDR
Rp61,408,142.1034
1 PAX Gold(PAXG) til KRW
5,153,127.714
1 PAX Gold(PAXG) til PHP
209,979.0851
1 PAX Gold(PAXG) til EGP
￡E.177,445.0384
1 PAX Gold(PAXG) til BRL
R$19,601.4868
1 PAX Gold(PAXG) til CAD
C$5,047.7513
1 PAX Gold(PAXG) til BDT
448,549.8126
1 PAX Gold(PAXG) til NGN
5,507,428.2724
1 PAX Gold(PAXG) til COP
$14,392,539.0625
1 PAX Gold(PAXG) til ZAR
R.63,889.0566
1 PAX Gold(PAXG) til UAH
152,243.1268
1 PAX Gold(PAXG) til TZS
T.Sh.9,119,997.0276
1 PAX Gold(PAXG) til VES
Bs600,571.87
1 PAX Gold(PAXG) til CLP
$3,518,687.95
1 PAX Gold(PAXG) til PKR
Rs1,045,805.6416
1 PAX Gold(PAXG) til KZT
1,994,819.7309
1 PAX Gold(PAXG) til THB
฿117,166.782
1 PAX Gold(PAXG) til TWD
NT$111,382.1327
1 PAX Gold(PAXG) til AED
د.إ13,522.0783
1 PAX Gold(PAXG) til CHF
Fr2,910.7471
1 PAX Gold(PAXG) til HKD
HK$28,628.4873
1 PAX Gold(PAXG) til AMD
֏1,410,054.323
1 PAX Gold(PAXG) til MAD
.د.م33,234.0998
1 PAX Gold(PAXG) til MXN
$67,831.4609
1 PAX Gold(PAXG) til SAR
ريال13,816.8375
1 PAX Gold(PAXG) til ETB
Br528,982.2293
1 PAX Gold(PAXG) til KES
KSh475,962.4182
1 PAX Gold(PAXG) til JOD
د.أ2,612.30341
1 PAX Gold(PAXG) til PLN
13,337.8538
1 PAX Gold(PAXG) til RON
лв15,916.9968
1 PAX Gold(PAXG) til SEK
kr34,671.0509
1 PAX Gold(PAXG) til BGN
лв6,116.2534
1 PAX Gold(PAXG) til HUF
Ft1,224,466.5617
1 PAX Gold(PAXG) til CZK
76,195.2532
1 PAX Gold(PAXG) til KWD
د.ك1,123.76945
1 PAX Gold(PAXG) til ILS
12,269.3517
1 PAX Gold(PAXG) til BOB
Bs25,459.8259
1 PAX Gold(PAXG) til AZN
6,263.633
1 PAX Gold(PAXG) til TJS
SM34,486.8264
1 PAX Gold(PAXG) til GEL
9,948.123
1 PAX Gold(PAXG) til AOA
Kz3,358,670.5493
1 PAX Gold(PAXG) til BHD
.د.ب1,389.05273
1 PAX Gold(PAXG) til BMD
$3,684.49
1 PAX Gold(PAXG) til DKK
kr23,396.5115
1 PAX Gold(PAXG) til HNL
L96,570.4829
1 PAX Gold(PAXG) til MUR
167,054.7766
1 PAX Gold(PAXG) til NAD
$63,925.9015
1 PAX Gold(PAXG) til NOK
kr36,623.8306
1 PAX Gold(PAXG) til NZD
$6,263.633
1 PAX Gold(PAXG) til PAB
B/.3,684.49
1 PAX Gold(PAXG) til PGK
K15,401.1682
1 PAX Gold(PAXG) til QAR
ر.ق13,374.6987
1 PAX Gold(PAXG) til RSD
дин.367,564.7224
1 PAX Gold(PAXG) til UZS
soʻm45,487,497.6583
1 PAX Gold(PAXG) til ALL
L303,823.0454
1 PAX Gold(PAXG) til ANG
ƒ6,595.2371
1 PAX Gold(PAXG) til AWG
ƒ6,632.082
1 PAX Gold(PAXG) til BBD
$7,368.98
1 PAX Gold(PAXG) til BAM
KM6,116.2534
1 PAX Gold(PAXG) til BIF
Fr10,998,202.65
1 PAX Gold(PAXG) til BND
$4,716.1472
1 PAX Gold(PAXG) til BSD
$3,684.49
1 PAX Gold(PAXG) til JMD
$591,029.0409
1 PAX Gold(PAXG) til KHR
14,797,132.9094
1 PAX Gold(PAXG) til KMF
Fr1,540,116.82
1 PAX Gold(PAXG) til LAK
80,097,607.0937
1 PAX Gold(PAXG) til LKR
Rs1,114,484.5352
1 PAX Gold(PAXG) til MDL
L60,794.085
1 PAX Gold(PAXG) til MGA
Ar16,303,020.8173
1 PAX Gold(PAXG) til MOP
P29,512.7649
1 PAX Gold(PAXG) til MVR
56,372.697
1 PAX Gold(PAXG) til MWK
MK6,396,679.9339
1 PAX Gold(PAXG) til MZN
MT235,438.911
1 PAX Gold(PAXG) til NPR
Rs519,218.3308
1 PAX Gold(PAXG) til PYG
26,314,627.58
1 PAX Gold(PAXG) til RWF
Fr5,338,826.01
1 PAX Gold(PAXG) til SBD
$30,212.818
1 PAX Gold(PAXG) til SCR
52,798.7417
1 PAX Gold(PAXG) til SRD
$140,342.2241
1 PAX Gold(PAXG) til SVC
$32,239.2875
1 PAX Gold(PAXG) til SZL
L63,925.9015
1 PAX Gold(PAXG) til TMT
m12,895.715
1 PAX Gold(PAXG) til TND
د.ت10,721.8659
1 PAX Gold(PAXG) til TTD
$24,943.9973
1 PAX Gold(PAXG) til UGX
Sh12,925,190.92
1 PAX Gold(PAXG) til XAF
Fr2,055,945.42
1 PAX Gold(PAXG) til XCD
$9,948.123
1 PAX Gold(PAXG) til XOF
Fr2,055,945.42
1 PAX Gold(PAXG) til XPF
Fr372,133.49
1 PAX Gold(PAXG) til BWP
P49,077.4068
1 PAX Gold(PAXG) til BZD
$7,405.8249
1 PAX Gold(PAXG) til CVE
$345,531.4722
1 PAX Gold(PAXG) til DJF
Fr652,154.73
1 PAX Gold(PAXG) til DOP
$228,512.0698
1 PAX Gold(PAXG) til DZD
د.ج477,362.5244
1 PAX Gold(PAXG) til FJD
$8,290.1025
1 PAX Gold(PAXG) til GNF
Fr32,036,640.55
1 PAX Gold(PAXG) til GTQ
Q28,223.1934
1 PAX Gold(PAXG) til GYD
$771,126.9121
1 PAX Gold(PAXG) til ISK
kr445,823.29

PAX Gold Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PAX Gold, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PAX Gold nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PAX Gold

Hvor mye er PAX Gold (PAXG) verdt i dag?
Live PAXG prisen i USD er 3,684.49 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAXG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAXG til USD er $ 3,684.49. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PAX Gold?
Markedsverdien for PAXG er $ 1.07B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAXG?
Den sirkulerende forsyningen av PAXG er 290.58K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAXG ?
PAXG oppnådde en ATH-pris på 3,712.3210958298437 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAXG?
PAXG så en ATL-pris på 1,387.97650287 USD.
Hva er handelsvolumet til PAXG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAXG er $ 10.13M USD.
Vil PAXG gå høyere i år?
PAXG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAXG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:30:28 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

