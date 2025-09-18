Hva er PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold (PAXG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PAX Gold (PAXG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAXG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PAX Gold Hvor mye er PAX Gold (PAXG) verdt i dag? Live PAXG prisen i USD er 3,684.49 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PAXG-til-USD-pris? $ 3,684.49 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PAXG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PAX Gold? Markedsverdien for PAXG er $ 1.07B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PAXG? Den sirkulerende forsyningen av PAXG er 290.58K USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAXG ? PAXG oppnådde en ATH-pris på 3,712.3210958298437 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PAXG? PAXG så en ATL-pris på 1,387.97650287 USD . Hva er handelsvolumet til PAXG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAXG er $ 10.13M USD . Vil PAXG gå høyere i år? PAXG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAXG prisprognosen for en mer grundig analyse.

PAX Gold (PAXG) Viktige bransjeoppdateringer

