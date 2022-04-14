PAWS (PAWS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PAWS (PAWS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PAWS (PAWS) Informasjon PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. Offisiell nettside: https://paws.community/app Teknisk dokument: https://paws.community/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ Kjøp PAWS nå!

PAWS (PAWS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PAWS (PAWS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Total forsyning: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B Sirkulerende forsyning: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M All-time high: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 All-Time Low: $ 0.000021726988696603 $ 0.000021726988696603 $ 0.000021726988696603 Nåværende pris: $ 0.00002202 $ 0.00002202 $ 0.00002202 Lær mer om PAWS (PAWS) pris

PAWS (PAWS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PAWS (PAWS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAWS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAWS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAWSs tokenomics, kan du utforske PAWS tokenets livepris!

PAWS (PAWS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PAWS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PAWS nå!

PAWS prisforutsigelse Vil du vite hvor PAWS kan være på vei? Vår PAWS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAWS tokenets prisforutsigelse nå!

