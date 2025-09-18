Hva er PAWS (PAWS)

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

PAWS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk PAWS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om PAWS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PAWS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PAWS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PAWS (PAWS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PAWS (PAWS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PAWS.

Sjekk PAWSprisprognosen nå!

PAWS (PAWS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PAWS (PAWS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAWS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PAWS (PAWS)

Leter du etter hvordan du kjøperPAWS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PAWS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PAWS til lokale valutaer

Prøv konverting

PAWS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PAWS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PAWS Hvor mye er PAWS (PAWS) verdt i dag? Live PAWS prisen i USD er 0.00002403 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PAWS-til-USD-pris? $ 0.00002403 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PAWS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PAWS? Markedsverdien for PAWS er $ 1.28M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PAWS? Den sirkulerende forsyningen av PAWS er 53.06B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAWS ? PAWS oppnådde en ATH-pris på 0.000363123480094083 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PAWS? PAWS så en ATL-pris på 0.000021726988696603 USD . Hva er handelsvolumet til PAWS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAWS er $ 61.73K USD . Vil PAWS gå høyere i år? PAWS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAWS prisprognosen for en mer grundig analyse.

PAWS (PAWS) Viktige bransjeoppdateringer

