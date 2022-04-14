PAID Network (PAID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PAID Network (PAID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PAID Network (PAID) Informasjon PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. Offisiell nettside: https://paidnetwork.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Kjøp PAID nå!

PAID Network (PAID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PAID Network (PAID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M Total forsyning: $ 589.69M $ 589.69M $ 589.69M Sirkulerende forsyning: $ 533.46M $ 533.46M $ 533.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M All-time high: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0192 $ 0.0192 $ 0.0192 Lær mer om PAID Network (PAID) pris

PAID Network (PAID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PAID Network (PAID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAIDs tokenomics, kan du utforske PAID tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PAID Interessert i å legge til PAID Network (PAID) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PAID, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PAID på MEXC nå!

PAID Network (PAID) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PAID hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PAID nå!

PAID prisforutsigelse Vil du vite hvor PAID kan være på vei? Vår PAID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAID tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!