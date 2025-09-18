Dagens PAID Network livepris er 0.0195 USD. Spor prisoppdateringer for PAID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAID pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PAID Network livepris er 0.0195 USD. Spor prisoppdateringer for PAID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PAID Network (PAID) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:44:34 (UTC+8)

PAID Network (PAID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0191
$ 0.0191$ 0.0191
24 timer lav
$ 0.0208
$ 0.0208$ 0.0208
24 timer høy

$ 0.0191
$ 0.0191$ 0.0191

$ 0.0208
$ 0.0208$ 0.0208

$ 6.38388509
$ 6.38388509$ 6.38388509

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

0.00%

-2.02%

-2.02%

PAID Network (PAID) sanntidsprisen er $ 0.0195. I løpet av de siste 24 timene har PAID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0191 og et toppnivå på $ 0.0208, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAID er $ 6.38388509, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAID endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PAID Network (PAID) Markedsinformasjon

No.1180

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

$ 74.85K
$ 74.85K$ 74.85K

$ 11.60M
$ 11.60M$ 11.60M

514.70M
514.70M 514.70M

594,717,456
594,717,456 594,717,456

589,686,914.6
589,686,914.6 589,686,914.6

86.54%

BASE

Nåværende markedsverdi på PAID Network er $ 10.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 74.85K. Den sirkulerende forsyningen på PAID er 514.70M, med en total tilgang på 589686914.6. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.60M.

PAID Network (PAID) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PAID Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0046-19.09%
60 dager$ -0.0034-14.85%
90 dager$ +0.0008+4.27%
PAID Network Prisendring i dag

I dag registrerte PAID en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PAID Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0046 (-19.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PAID Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PAID en endring på $ -0.0034 (-14.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PAID Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0008+4.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PAID Network (PAID)?

Sjekk ut PAID Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PAID Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PAID Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PAID Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PAID Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PAID Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PAID Network (PAID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PAID Network (PAID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PAID Network.

Sjekk PAID Networkprisprognosen nå!

PAID Network (PAID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PAID Network (PAID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAID tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PAID Network (PAID)

Leter du etter hvordan du kjøperPAID Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PAID Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PAID til lokale valutaer

PAID Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PAID Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell PAID Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PAID Network

Hvor mye er PAID Network (PAID) verdt i dag?
Live PAID prisen i USD er 0.0195 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAID-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAID til USD er $ 0.0195. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PAID Network?
Markedsverdien for PAID er $ 10.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAID?
Den sirkulerende forsyningen av PAID er 514.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAID ?
PAID oppnådde en ATH-pris på 6.38388509 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAID?
PAID så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PAID?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAID er $ 74.85K USD.
Vil PAID gå høyere i år?
PAID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAID prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:44:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

